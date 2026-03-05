El queso manchego, a la búsqueda de nuevos mercados tras las amenazas de Trump

Estados Unidos supone uno de los principales compradores extranjeros de este producto: el sector está preocupado. Ante el riesgo de que el mercado estadounidense cierre sus puertas, el Consejo Regulador ya trabaja en la búsqueda de nuevos mercados. Mercados en auge como Canadá, Australia y Suiza (este último con gran tradición quesera) se perfilan como alternativas sólidas, además de países asiáticos como Vietnam.