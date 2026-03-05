edición general
El queso manchego, a la búsqueda de nuevos mercados tras las amenazas de Trump

El queso manchego, a la búsqueda de nuevos mercados tras las amenazas de Trump

Estados Unidos supone uno de los principales compradores extranjeros de este producto: el sector está preocupado. Ante el riesgo de que el mercado estadounidense cierre sus puertas, el Consejo Regulador ya trabaja en la búsqueda de nuevos mercados. Mercados en auge como Canadá, Australia y Suiza (este último con gran tradición quesera) se perfilan como alternativas sólidas, además de países asiáticos como Vietnam.

estemenda #1 estemenda *
En el pecado llevan la penitencia, tendrán que conformarse con el "queso manchego" mejicano :shit:
es.wikipedia.org/wiki/Queso_manchego_(México)
EDIT: "El litro de leche de oveja manchega se ha disparado a los 2,50€" o_o  media
0 K 12
makinavaja #2 makinavaja
A poner ofertas en Aliexpress... :-D :-D
0 K 12
Edheo #7 Edheo
#2 Falta no les hace
Con lo bueno que está... se los quitan de las manos!!!
0 K 7
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Lo tienen jodido porque lo han copiado y/o pirateado y llaman manchego a cualquier queso, incluso neoyorquino.
0 K 11
dark_soul #4 dark_soul
Pues creo recordar que como el 90% de los chinos son intolerantes a la lactosa. Y yo creo que estoy empezando a serlo ya que anoche comí un poco de queso feta y no paro de expulsar gases
0 K 7
#5 omega7767
#4 el queso, cuanto más curado menos lactosa
1 K 20
#6 MADMax2
#4 Si es queso curado y/o de oveja tiene mucha menos lactosa. Si es queso viejo de oveja creo que prácticamente no tiene
0 K 9

