Las pymes españolas ya son igual de rentables que las europeas a costa de menores salarios

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] ... la rentabilidad de los activos (ROA) ha ascendido hasta el 5,27% en 2023, superando a las alemanas (4,41%) y al 5,64% en 2024, solo por detrás del valor de 2001 (...) Si la brecha de productividad continúa, solo hay una forma para competir igualando rentabilidades: sueldos bajos. Así lo explica este estudio publicado recientemente por la Fundación Afi Emilio Ontiveros. "En buena medida, competimos habiendo ajustado los salarios relativos más que elevando valor..."

12 comentarios
Comentarios destacados:    
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
ofreciendo productos o servicios de mayor valor añadido? NOOOO aumentando las exportaciones? QUE NOOOOO pagando sueldos de miseria? SÍIIIIIII! grandes empresaurios en Españita!
4 K 45
#12 Ezkerro80
#1 y en gran medida, pagando sueldos de miseria a inmigrantes, que no tienen otra opción laboral/personal.
0 K 6
Supercinexin #2 Supercinexin
¡Cómo! Pero si la subida del SMI del PerroShanse y sus aliados chavistobolivarianos iban a hundir las empresas, sobretodo las más pequeñas...
2 K 28
#5 Galton
jajaja la culpa es del gobierno... a los empresaurios habría que hacerles una "visita" pero de eso nada...
1 K 27
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
Yoli y Pedro con lo de subir el SMI lo único que están haciendo es que los sueldos converjan hacia abajo. los datos lo demuestran
1 K 26
#4 Galton
Lo de la formación del empleado para que sea más productivo lo dejamos para otro día... beneficio fácil, rápido y explotando a los trabajadores... :take: :take: :take:
1 K 19
obmultimedia #8 obmultimedia
Porque forzar a la patronal a que actualicen los convenios caducados y congelados desde hace casi 20 años es de Comunistas.
0 K 11
#7 diablos_maiq
"En buena medida, competimos habiendo ajustado los salarios relativos más que elevando valor. Es eficaz en el corto plazo, pero frágil en el largo", señalan dos de los economistas autores, Ángeles Berges y Daniel Manzano.

Lo que ocurre por reducir el SMI...
0 K 10
#9 Leon_Bocanegra
Ya está el de siempre diciendo gilipolleces en #_3
0 K 10
#6 BoosterFelix
Es que no entendéis la cultura del elamocreamuchospuestosdetrabajismo que tenemos aquí. Yo os la explico: en un contexto en que lo importante no es lo que el amo te da, sino que lo importante es lo que el amo te saca, tu trabajo, la máxima del "el amo crea muchos puestos de trabajo" es la justificación lógica de la esclavitud capitalista.

No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el vivanlascaenismo y el…   » ver todo el comentario
0 K 9
#10 duendeando
Tómate la pastilla!
0 K 8
#11 molybdate
Luego que por qué no encuentran trabajadores...
0 K 8

