Las pymes españolas ya son igual de rentables que las europeas a costa de menores salarios

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] ... la rentabilidad de los activos (ROA) ha ascendido hasta el 5,27% en 2023, superando a las alemanas (4,41%) y al 5,64% en 2024, solo por detrás del valor de 2001 (...) Si la brecha de productividad continúa, solo hay una forma para competir igualando rentabilidades: sueldos bajos. Así lo explica este estudio publicado recientemente por la Fundación Afi Emilio Ontiveros. "En buena medida, competimos habiendo ajustado los salarios relativos más que elevando valor..."