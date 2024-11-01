Putin cree que el conflicto ucraniano está cerca de su fin [RU]

"Creo que las cosas están llegando a su fin [al conflicto ucraniano]", señaló el líder ruso, respondiendo a las preguntas de los periodistas. El jefe de Estado señaló que los políticos occidentales "han comenzado a intensificar la confrontación con Rusia". "Surge la pregunta: ¿por qué? En primer lugar, esperaban una derrota aplastante para Rusia —como bien sabemos—, el colapso del Estado en cuestión de meses", explicó Putin. «Y entonces se estancaron y no pueden salir de esta situación; ese es el problema. Si bien es cierto que hay gente...