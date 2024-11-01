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Putin cree que el conflicto ucraniano está cerca de su fin [RU]

"Creo que las cosas están llegando a su fin [al conflicto ucraniano]", señaló el líder ruso, respondiendo a las preguntas de los periodistas. El jefe de Estado señaló que los políticos occidentales "han comenzado a intensificar la confrontación con Rusia". "Surge la pregunta: ¿por qué? En primer lugar, esperaban una derrota aplastante para Rusia —como bien sabemos—, el colapso del Estado en cuestión de meses", explicó Putin. «Y entonces se estancaron y no pueden salir de esta situación; ese es el problema. Si bien es cierto que hay gente...

| etiquetas: rusia , ucrania , guerra , vladimir putin , putin , guerra
10 2 3 K 112 politica
7 comentarios
10 2 3 K 112 politica
Pertinax #2 Pertinax *
@BastianBaltasarBux no me hagas reportarte. No quiero hacerlo. Si lo hiciese, serías convenientemente crujido por voto de spam falso.

No vuelvas a hacerlo y ya. Desde el amor te lo recomiendo.
4 K 41
nemeame #6 nemeame
"Y entonces se estancaron y no pueden salir de esta situación"

Habla de Rusia no?
1 K 28
Dene #1 Dene
si se larga para su casa ya, fin
2 K 22
Veelicus #3 Veelicus
#1 Pues si, pero no tiene pinta de que lo vaya a hacer...
0 K 14
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones *
www.meneame.net/story/kremlin-lanza-dia-victoria-queda-largo-camino-ha


Vamos a ver en que quedamos, eh, que me estáis volviendo loco con tanta propaganda contradictoria y me va a dar un ataque, sacadme de delante de aquí, vamos, fuera ! :shit:
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Catacroc #5 Catacroc
Cuestion de un par de semanas mas y estara resuelto.
1 K 13
MyNameIsEarl #4 MyNameIsEarl
Otro que se apunta a ganar pasta fácil. En unos días , 4 rusos con mucha pasta, ganan mucha más pasta. Para esto sirven estás noticias.
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menéame