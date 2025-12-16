Putin aseguró a Viktor Orbán que si vota bien, no se verá perjudicado (HU)

Viktor Orbán partió el martes por la noche hacia Bruselas para participar en la cumbre de la UE que comienza el miércoles. En el avión militar le acompañaban los principales responsables de la propaganda gubernamental, a quienes volvió a dar una charla privada durante el vuelo. Dániel Deák, colaborador de Megafon durante el trayecto publicó un informe en su página de la red social. De ello se desprende que, según Viktor Orbán, antes de la cumbre de la UE solicitó por carta al presidente ruso información sobre las medidas que pensaba tomar si la
Los cuatro mil millones de beneficios que han dado ya han pasado a Ucrania. Cada céntimo que ese dinero dé en el mercado va a ir a comprar armas para defenderse de Rusia.
Como siga tensando la cuerda, se empezarán a gastar y cada vez tendrá menos que recuperar.
El coste económico y humano que Rusia está pagando por la operación especial de dos semanas es incuantificable.
El ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, ya había llegado a Bruselas y, durante el día, había hablado en detalle sobre la posición del Gobierno húngaro y también había dicho que habían sondeado a Vladimir Putin.