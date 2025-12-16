edición general
Putin aseguró a Viktor Orbán que si vota bien, no se verá perjudicado (HU)

Viktor Orbán partió el martes por la noche hacia Bruselas para participar en la cumbre de la UE que comienza el miércoles. En el avión militar le acompañaban los principales responsables de la propaganda gubernamental, a quienes volvió a dar una charla privada durante el vuelo. Dániel Deák, colaborador de Megafon durante el trayecto publicó un informe en su página de la red social. De ello se desprende que, según Viktor Orbán, antes de la cumbre de la UE solicitó por carta al presidente ruso información sobre las medidas que pensaba tomar si la

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Seguro que Putin anda asesinado gente en embarcaaciones húngaras y ha ordenado robar su petróleo.
IkkiFenix #4 IkkiFenix *
Vamos, un robo descarado que podría pasarla factura a la UE pues envía el mensaje al resto de país de que su dinero no esta seguro bajo la tutela de los burócratas de de la UE.
#3 Abril_2025
Mientras Rusia prolongue la guerra no va a oler esos doscientos mil milloncejos.

Los cuatro mil millones de beneficios que han dado ya han pasado a Ucrania. Cada céntimo que ese dinero dé en el mercado va a ir a comprar armas para defenderse de Rusia.

Como siga tensando la cuerda, se empezarán a gastar y cada vez tendrá menos que recuperar.

El coste económico y humano que Rusia está pagando por la operación especial de dos semanas es incuantificable.
#1 _2761
De ello se desprende que, según Viktor Orbán, antes de la cumbre de la UE solicitó por carta al presidente ruso información sobre las medidas que pensaba tomar si la UE tocaba los activos rusos congelados y si iban a vigilar quién votaba qué. Según Orbán, Putin respondió que tomarían medidas enérgicas, pero que tendrían en cuenta quién votaba a favor y quién en contra. El primer ministro aseguró a los pasajeros del avión que él no apoyaba la medida, ya que la consideraba un nuevo paso hacia la escalada.

El ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, ya había llegado a Bruselas y, durante el día, había hablado en detalle sobre la posición del Gobierno húngaro y también había dicho que habían sondeado a Vladimir Putin.
