«Un puñado de hombres blancos de Silicon Valley ha triunfado más allá de sus sueños más salvajes»

(Accesible en modo lectura) "Me invitaron a un foro donde estaba Sam Altman, el jefe de OpenAI, la empresa que creó ChatGPT. Le pregunté: «Sam, ¿qué pasará con los empleos?». Y me respondió: «Simon, no te preocupes. Tú y yo jugamos en otra galaxia. Seremos dioses». Su respuesta denota arrogancia y falta de voluntad para lidiar con la dura realidad que vive la gente"

PasaPollo
#4 Hey, una cosita: La mejor forma de ganar dinero es manipular a las masas.
4
RegiVengalil
#6 menuda teoría

Realmente no son ellos los que manipulan, ellos solo ponen la plataforma.

He hablado con amigos y les sale contenido de Instagram o TikTok completamente distinto al que me sale a mi
0
PasaPollo
#7 Claro... claro que les sale distinto... precisamente ese es el punto. No entiendo qué no entiendes, la verdad.
2
RegiVengalil
#8 no entiendo qué no entiendes tú.

La plataforma no manipula, sólo te pone el contenido que tú demandas
0
PasaPollo
#9 No. Te enlazo a este comentario mío. En el hilo puedes ver a gente con experiencias similares. www.meneame.net/story/mierda-quiere-colar-youtube-sobre-guerra-cultura
2
RegiVengalil
#10 pero no creo que intenten manipularte, no creo que intenten hacerte de ultraultraderecha. Lo dudo bastante

Simplemente se equivocan con tu perfil. No hay que ser tan mal pensado
0
Y_digo_yo
#6 sin duda, que trabajen felizmente para ti y a ser posible por nada o incluso pagando tributo.
0
YSiguesLeyendo
XL. Propone que las redes sociales, como Instagram y TikTok, pasen a un modelo de suscripción. Pero ni las tecnológicas quieren cobrar ni los usuarios están dispuestos a pagar por algo que ahora es gratis.

S.J. ¿Gratis? Si no pagas por el producto, tú eres el producto. La publicidad digital te manipula emocionalmente para mantenerte enganchado, hace que te enfades para ganar tráfico. Con un modelo de pago no tendrían tanta obsesión en convertir al usuario en un adicto.
1
beltraneja
No creo que quieran perder la forma de manipular a las masas haciendo de pago las redes sociales. Y no hablo solo de la publicidad.
2
RegiVengalil
#3 no quieren manipular a las masas, sólo ganar dinero

Que obsesión con la manipulación, aquí la única red social abiertamente manipuladora es esta
1
Expat_Guinea_Ecuatorial
No se por que mezcla hombres judios con hombres blancos (y aqui dentro habria tambien para dar y tomar), son etnias diferentes. Si no vete a Israel e intenta pedir la nacionalidad a ver que pasa
0
IkkiFenix
Por ese titular parece que lo que les molesta no es la arrogancia ni el salvajismo, sino que sean hombres blancos. Igual si fueran mujeres negras no se quejarían aunque fuese igual de salvaje.
0
RegiVengalil
Los izquierdosos odian estos modelos de negocio porque es muy difícil hincarles el diente

Si los consumidores pagaran facturas al menos podrían cobrar el IVA xD

Pero ni IVA, ni impuesto de sociedades, ni nada de ná
1
Y_digo_yo
#2 si el "petróleo" de hoy en día son los datos habría que tasarlos igual que se tasó la energía.
0
RegiVengalil
#11 el problema es que inventarse nuevos impuestos nunca es tan fácil como cobrar los antiguos
0

