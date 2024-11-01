«Un puñado de hombres blancos de Silicon Valley ha triunfado más allá de sus sueños más salvajes»

(Accesible en modo lectura) "Me invitaron a un foro donde estaba Sam Altman, el jefe de OpenAI, la empresa que creó ChatGPT. Le pregunté: «Sam, ¿qué pasará con los empleos?». Y me respondió: «Simon, no te preocupes. Tú y yo jugamos en otra galaxia. Seremos dioses». Su respuesta denota arrogancia y falta de voluntad para lidiar con la dura realidad que vive la gente"