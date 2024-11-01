«Un puñado de hombres blancos de Silicon Valley ha triunfado más allá de sus sueños más salvajes»

(Accesible en modo lectura) "Me invitaron a un foro donde estaba Sam Altman, el jefe de OpenAI, la empresa que creó ChatGPT. Le pregunté: «Sam, ¿qué pasará con los empleos?». Y me respondió: «Simon, no te preocupes. Tú y yo jugamos en otra galaxia. Seremos dioses». Su respuesta denota arrogancia y falta de voluntad para lidiar con la dura realidad que vive la gente"
Realmente no son ellos los que manipulan, ellos solo ponen la plataforma.
He hablado con amigos y les sale contenido de Instagram o TikTok completamente distinto al que me sale a mi
La plataforma no manipula, sólo te pone el contenido que tú demandas
Simplemente se equivocan con tu perfil. No hay que ser tan mal pensado
S.J. ¿Gratis? Si no pagas por el producto, tú eres el producto. La publicidad digital te manipula emocionalmente para mantenerte enganchado, hace que te enfades para ganar tráfico. Con un modelo de pago no tendrían tanta obsesión en convertir al usuario en un adicto.
Que obsesión con la manipulación, aquí la única red social abiertamente manipuladora es esta
Si los consumidores pagaran facturas al menos podrían cobrar el IVA
Pero ni IVA, ni impuesto de sociedades, ni nada de ná