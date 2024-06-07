edición general
11 meneos
257 clics

Un puente colapsa parcialmente en el suroeste de China, meses después de su inauguración (ENG)  

Parte de un puente recientemente inaugurado se derrumbó el martes en la provincia suroccidental china de Sichuan, a lo largo de una carretera nacional que une el corazón del país con el Tíbet, según informaron las autoridades locales, pero no se reportaron víctimas. El martes por la tarde las condiciones en la ladera de la montaña empeoraron, provocando deslizamientos de tierra que llevaron al derrumbe del puente de acceso y la calzada, añadió. La construcción del puente finalizó a principios de este año, según un vídeo publicado en redes soci

| etiquetas: hongqi , china , puente , colapsa , inauguracion
10 1 2 K 91 actualidad
22 comentarios
10 1 2 K 91 actualidad
Comentarios destacados:      
camvalf #7 camvalf
Que se cojan los machos todos los involucrados en la construcción como se detecte el menor signo de que desviaron fondos o escatimaron en materiales.
5 K 85
#19 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 #7 Es un deslizamiento del terreno anterior al puente el que hace caer a este.

El vídeo en #1
2 K 44
flyingclown #21 flyingclown
#19 Y la policía lo había cerrado el día anterior.

"Local authorities & news: Hongqi Bridge approach in Maerkang, Sichuan collapsed due to landslide from mountain slope failure—a natural disaster, not engineering failure. Police closed bridge day prior over cracks & terrain shifts; landslide caused collapse"
0 K 12
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Aaay lo chinos malo que se le caen los puentes. Cosa que no ha pasado nunca antes en la historia de la humanidad.
4 K 64
#4 poxemita
#2 no es el primero y no será el último, lo raro es que lo veas como un ataque a China y pongas la tirita antes de la herida.
2 K 40
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones *
#4 Claro, muy raro sí, porque ahora somos todos subnormales y no sabemos a qué se dedica ese usuario. Venga hombre, no seas cínico que das mucha vergüenza .
0 K 12
#11 poxemita
#8 ¿A que se dedica?
0 K 11
#14 Dav3n *
#11 Bot NAFO

NAFO = OTAN

OTAN = EEUU

EEUU = Anglosionistas

Anglosionistas = Banca mundial

Banca mundial = Capitalismo extremo, feudalismo, psicópatas multimillonarios

Es bien sencillo. Los que te quieren joder la sanidad, la educación y cualquier atisbo de "justicia social" dentro de esta locura capitalista llamada "social democracia"...

Los mismos que llaman nazis putinistas a todos los que no queremos una guerra proxy en Uropa y que no dicen ni pío cuando Trump hunde un pesquero en Venezuela.
1 K 23
platypu #5 platypu
#2 Tambien se ha subido y llegado a portada, como el de Baltimore por ejemplo. Te molesta que suba tambien esto? tengo que pedirte permiso?
3 K 56
chu #12 chu
En el vídeo parece que es un desprendimiento lo que hace caer parte del puente. Como apunte, no como excusa.

De todas formas, en la línea de lo que dice #2, seguramente en china construyan ahora mismo más puentes al año que en el resto del mundo junto, y muchos de ellos con importantes desafíos de ingeniería.
3 K 50
obmultimedia #10 obmultimedia
Ha sido por un deslizamiento de tierra, es algo inevitable.
3 K 51
platypu #13 platypu
#10 Para algo estan los ingenieros y geologos, no? para no poner el puente donde no deberia estar
0 K 11
#15 Tailgunner
#10 si estudias el terreno sabes si en donde vas a construir puede haber deslizamientos de terreno
2 K 29
#16 poxemita
#10 no es inevitable, sobre las laderas se hacen cálculos de estabilidad y hay medidas estabilizadoras. Que los estudios son menos precisos que el calculo de una estructura, por supuesto, porque el suelo no es homogéneo y puede haber factores que se escapan.
1 K 30
Torrezzno #17 Torrezzno
Imposible
0 K 20
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Ufff, como están los EEUU de Trump :-S
0 K 14
skaworld #20 skaworld
Por cosas como estas sabemos que aun les llevamos unos cuantos años de ventaja
cadenaser.com/castillayleon/2024/06/07/se-cumplen-dos-anos-de-la-caida
0 K 12
Gandark_S1rk #18 Gandark_S1rk
Calatlaba
0 K 10
#3 xaviazo
Made in China
0 K 10
Andreham #9 Andreham
Normal, como los chinos sólo saben copiar, han copiado los cálculos de algún señor puente occidental y claro, sale como sale.
0 K 8
Spirito #22 Spirito
¿Calatrava?
0 K 8

menéame