Un puente colapsa parcialmente en el suroeste de China, meses después de su inauguración (ENG)  

Parte de un puente recientemente inaugurado se derrumbó el martes en la provincia suroccidental china de Sichuan, a lo largo de una carretera nacional que une el corazón del país con el Tíbet, según informaron las autoridades locales, pero no se reportaron víctimas. El martes por la tarde las condiciones en la ladera de la montaña empeoraron, provocando deslizamientos de tierra que llevaron al derrumbe del puente de acceso y la calzada, añadió. La construcción del puente finalizó a principios de este año, según un vídeo publicado en redes soci