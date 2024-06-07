Un puente colapsa parcialmente en el suroeste de China, meses después de su inauguración (ENG)  

Parte de un puente recientemente inaugurado se derrumbó el martes en la provincia suroccidental china de Sichuan, a lo largo de una carretera nacional que une el corazón del país con el Tíbet, según informaron las autoridades locales, pero no se reportaron víctimas. El martes por la tarde las condiciones en la ladera de la montaña empeoraron, provocando deslizamientos de tierra que llevaron al derrumbe del puente de acceso y la calzada, añadió. La construcción del puente finalizó a principios de este año, según un vídeo publicado en redes soci
El vídeo en #1
"Local authorities & news: Hongqi Bridge approach in Maerkang, Sichuan collapsed due to landslide from mountain slope failure—a natural disaster, not engineering failure. Police closed bridge day prior over cracks & terrain shifts; landslide caused collapse"
De todas formas, en la línea de lo que dice #2, seguramente en china construyan ahora mismo más puentes al año que en el resto del mundo junto, y muchos de ellos con importantes desafíos de ingeniería.
