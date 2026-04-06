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El Puente de las Américas en Panamá ha sido cerrado tras una enorme explosión [ENG]

El Puente de las Américas en Panamá ha sido cerrado tras una enorme explosión [ENG]

Varias personas han resultado heridas y hay una desaparecida tras la explosión de varios camiones cisterna cerca de un puente en Panamá, lo que provocó una enorme detonación. La explosión envolvió el Puente de las Américas en la ciudad de Panamá el lunes a las 16:12 hora local, después de que se declarara un incendio en las instalaciones petroleras de Balboa. Unas impactantes imágenes captaron el momento en que la explosión sacudió el puente, mostrando las llamas envolviendo la carretera por encima y por debajo, mientras los conductores inten

| etiquetas: panamá , explosión , camiones , combustible
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3 comentarios
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alfon_sico #3 alfon_sico
#2 La nueva campaña de Green Peace contra los carburantes fósiles está siendo brutal este 2026
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Andreham #1 Andreham
Ya dije que si los accionistas descubrían que crear escasez en puntos clave salía gratis y encima ganaban mucho dinerito lo íbamos a ver más a menudo.
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
#1 No serás asesor de Trump no?
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menéame