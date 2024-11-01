Puedes comer y dormir en la gasolinera original de "La masacre de Texas" [Eng]  

Si tomas la autopista 304 y te diriges al sur de Bastrop, encontrarás ese restaurante familiar, pero tiene una historia inquietante detrás. Existen varias películas de "La masacre de Texas", pero esta gasolinera corresponde a la original de 1974. La antigua gasolinera es actualmente un restaurante que sirve deliciosos platos tejanos y vende muchos artículos relacionados con películas de terror. Además de disfrutar de una deliciosa comida, también puedes alojarte allí.