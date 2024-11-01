Puede haber otro planeta en los confines del Sistema Solar

Un estudio sugiere la existencia de un nuevo mundo con una masa 7.5 veces mayor que la de la Tierra y estaría a unas 600 UA (es decir, 600 veces la distancia entre el Sol y la Tierra; como referencia, Neptuno está a 30 UA). Su presencia sería la mejor explicación para dar cuenta del extraño patrón de movimiento de aproximadamente una decena de objetos del cinturón de Kuiper que han sido identificados en los últimos 20 años, como el planeta enano Sedna. No disponemos en la actualidad de instrumentos capaz de individualizarlo.