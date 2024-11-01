¿Puede España confiar en Estados Unidos?

En la narrativa política dominante, España y Estados Unidos aparecen como aliados naturales. Dos democracias occidentales que comparten valores, intereses y cooperación militar dentro de la arquitectura atlántica. Sin embargo, cuando uno abandona el discurso oficial y observa la historia con cierta distancia crítica, la imagen cambia de forma radical. La relación entre ambos países no ha sido la de dos aliados iguales, sino la de una potencia imperial y un país subordinado a sus intereses estratégicos.
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Vaya preguntas.
Claro que no.
Respuesta larga: no. Ni de coña, ni harto de vino.
"La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que concierne el futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de un otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo."
`Laurence Cornu, La confianza en las relaciones pedagógicas´