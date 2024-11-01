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¿Puede España confiar en Estados Unidos?

¿Puede España confiar en Estados Unidos?

En la narrativa política dominante, España y Estados Unidos aparecen como aliados naturales. Dos democracias occidentales que comparten valores, intereses y cooperación militar dentro de la arquitectura atlántica. Sin embargo, cuando uno abandona el discurso oficial y observa la historia con cierta distancia crítica, la imagen cambia de forma radical. La relación entre ambos países no ha sido la de dos aliados iguales, sino la de una potencia imperial y un país subordinado a sus intereses estratégicos.

| etiquetas: eeuu , españa , aliados , vasallos , historia , geopolitica
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
xD xD xD
Vaya preguntas.
Claro que no.
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calde #9 calde
#1 #2 Pobre "Obiscal"...
xD
1 K 30
#2 lappis
Respuesta corta: no
Respuesta larga: no. Ni de coña, ni harto de vino.
6 K 87
pitercio #7 pitercio *
Son enemigos, siempre lo han sido, desconocen el honor y son tiranía y propaganda. Tú verás.
3 K 58
Tx4 #3 Tx4
es.wikipedia.org/wiki/Confianza

"La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que concierne el futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de un otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse del no control del otro y del tiempo."
`Laurence Cornu, La confianza en las relaciones pedagógicas´
2 K 37
#10 rogerillu
El Maine.
2 K 30
#6 Aaaa3
No, siguiente pregunta.
1 K 25
#5 pirat
La hostilidad es manifiesta.
1 K 18
Alakrán_ #8 Alakrán_
No y nunca.
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mecheroconluz #11 mecheroconluz
Ni España ni nadie.
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reithor #12 reithor
La misma respuesta desde 1898.
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FrayM #4 FrayM
Ningún país puede ni debe confiar si tiene riquezas. Si no las tiene, simplemente no debe preocuparse porque son como el agua: incoloros, inodoros e insípidos.
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#13 Jesusor
En Estados Unidos no pueden confiar ni los propios estadounidenses.
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