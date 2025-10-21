edición general
4 meneos
8 clics

¿Puede la comisión de la dana señalar a los culpables? El precedente del accidente del Metro limita las conclusiones

La alta funcionaria que ejercía como gerente de Ferrocarrils de la Generalitat será indemnizada con 100.000 euros al haber sido señalada como "responsable" en las Cortes Valencianas sin que hubiera después respaldo judicial

| etiquetas: betteridge mal , justicia , obstruida , precedente , limita conclusiones
3 1 0 K 47 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 47 actualidad
Barney_77 #2 Barney_77
Las comisiones de investigacion son un paripe que no sirven absolutamente para nada. Nacen viciadas desde el primer momento, con la apertura o no apertura por mayorias parlamentarias. Cuando se abre una comision ya se sabe perfectamente cual va a ser el resutlado, dependiendo de quien haya facilitado la apertura de la misma.
Es una cortina de humo que no va a tomar ninguna decision si la apertura es gracias a los responsables y terminara en "condena politica" si los responsables de la apertura no son los propios implicados. En fin, paripe parlamentario para sacar titulares populistas, tanto de una parte como de otra.
1 K 26
Andreham #1 Andreham *
No, señalarán a algún random, luego le pagarán 100k por el mal trago, y los responsables políticos de verdad habrán pasado como si nada.

Mientras las multas no salgan del sueldo de los de la comisión porque no tienen responsabilidad alguna pese a cobrar por ello, pues nada.
0 K 7

menéame