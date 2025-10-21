¿Puede la comisión de la dana señalar a los culpables? El precedente del accidente del Metro limita las conclusiones

La alta funcionaria que ejercía como gerente de Ferrocarrils de la Generalitat será indemnizada con 100.000 euros al haber sido señalada como "responsable" en las Cortes Valencianas sin que hubiera después respaldo judicial
| etiquetas: betteridge mal , justicia , obstruida , precedente , limita conclusiones
Es una cortina de humo que no va a tomar ninguna decision si la apertura es gracias a los responsables y terminara en "condena politica" si los responsables de la apertura no son los propios implicados. En fin, paripe parlamentario para sacar titulares populistas, tanto de una parte como de otra.
Mientras las multas no salgan del sueldo de los de la comisión porque no tienen responsabilidad alguna pese a cobrar por ello, pues nada.