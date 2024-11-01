Un pueblo de Huesca ha encontrado la fórmula para combatir la despoblación: fabricar un ejército de robots para la guerra del futuro

Aragón está de moda. Las noticias que hablan de la autonomía maña como un centro de reindustrialización con la llegada de centros de datos, plantas de baterías y miles de millones de euros de inversión tienen cabida junto a las dudas ambientales y de cohesión social de una región muy castigada por la despoblación a pesar de su posición geográfica. Es aquí donde está germinando otra semilla industrial que tiene una fábrica de robots militares en su centro.