El PSOE suspende de militancia y abre un expediente disciplinario al líder del partido en Torremolinos, acusado de acoso sexual

El PSOE ha acordado abrir expediente disciplinario a Antonio Navarro, secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga) y le suspende cautelarmente de militancia tras la denuncia de una militante de dicha localidad por supuesto acoso sexual presentada ante el propio partido y ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, que este jueves abrió diligencias preprocesales.

| etiquetas: antonio navarro , psoe , acoso sexual , torremolinos
Meneador_Compulsivo #4 Meneador_Compulsivo *
#_3 Recordatorio: la de Torremolinos lo denunció al PSOE en junio y en octubre pero como en el partido feminista no le hicieron caso fue a la fiscalía.
La denunciante del líder del PSOE de Torremolinos fue a la Fiscalía tras avisar sin éxito al partido en junio y octubre
3 K 44
alcama #1 alcama
Soy feminista porque soy socialista
PSOE, el partido de los babosos
4 K 35
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
#1 Solo han tardado seis meses :-D
1 K 34
tusitala #5 tusitala
#1 En el PP no le habrían expedientado y en Vox le hubieran aplaudido.
3 K 35
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
Recordatorio: la denunciante ha presentado el escrito de denuncia directamente a la Fiscalía y no a la PSOE ni a través de la PSOE, ¿por qué no hacen lo mismo las denunciantes de Salazar? fácil: porque su objetivo es una batallita interna de poder en la PSOE (sector de feministas de la escuela de Carmen Calvo, defenestrada por Sánchez por Podemos; versus sector de feministas sanchistas)
1 K 5

