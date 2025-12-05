El PSOE suspende de militancia y abre un expediente disciplinario al líder del partido en Torremolinos, acusado de acoso sexual

El PSOE ha acordado abrir expediente disciplinario a Antonio Navarro, secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga) y le suspende cautelarmente de militancia tras la denuncia de una militante de dicha localidad por supuesto acoso sexual presentada ante el propio partido y ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, que este jueves abrió diligencias preprocesales.