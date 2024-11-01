El PSOE seguirá trabajando para erradicar el burka y el niqab "buscando el máximo consenso y sin demagogia"

(Hemeroteca) La secretaria de organización del PSOE y senadora por la Comunidad Valenciana, Leire Pajín, aseguró esta mañana que su partido seguirá trabajando “desde la responsabilidad, la coherencia y buscando el máximo consenso” para “conseguir la erradicación del uso del burka y del niqab en nuestro país, su erradicación de la vida pública y también de la vida privada”