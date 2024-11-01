edición general
6 meneos
23 clics

El PSOE seguirá trabajando para erradicar el burka y el niqab "buscando el máximo consenso y sin demagogia"

(Hemeroteca) La secretaria de organización del PSOE y senadora por la Comunidad Valenciana, Leire Pajín, aseguró esta mañana que su partido seguirá trabajando “desde la responsabilidad, la coherencia y buscando el máximo consenso” para “conseguir la erradicación del uso del burka y del niqab en nuestro país, su erradicación de la vida pública y también de la vida privada”

| etiquetas: psoe , leire pajin , coherencia , erradicación , burka
5 1 1 K 61 politica
10 comentarios
5 1 1 K 61 politica
Comentarios destacados:    
security_incident #4 security_incident
#3 Están ahí disputándose los primeros puestos
1 K 28
security_incident #1 security_incident
En la encuesta del CIS ,la erradicación del burka y el niqab aparecen en el primer puesto entre los asuntos que más preocupan a la ciudadanía
1 K 26
Juanjolo #2 Juanjolo
#1 es un partido del que no te puedes creer absolutamente nada, no han dicho una misera verdad consistente en el tiempo en todo lo que llevan gobernando. Es increíble que aun hayan gente quien les vote
8 K 53
JuanCarVen #9 JuanCarVen
#2 Opino lo mismo que tú de Voz :troll:
0 K 11
obmultimedia #3 obmultimedia
#1 En el segundo puesto esta la preocupacion por el incremento progresivo de la Pthirus pubis en baños publicos, camas de hoteles y hospitales. :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 11
Asimismov #8 Asimismov
Yo con que prohíban los pasamontañas en las manifestaciones, ya me doy por satisfecho.
1 K 21
Torrezzno #5 Torrezzno
xD xD xD xD

Todos los politicos son iguales. Si estuviesen obligados a cumplir lo que prometen ..
0 K 20
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
Lo que hace no mucho era progresista ahora es facha.
0 K 12
#6 Leon_Bocanegra
Madre mía. La turra que va a dar este con el burka, se le ve preocupadisimo por las mujeres musulmanas.
0 K 11
johel #7 johel *
hemeroteca correspondiente a junio 23, 2010, por si no os habeis fijado.
0 K 10

menéame