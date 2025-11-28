El PSOE reivindica que expulsó a Ábalos hace 20 meses, pero admite la dureza del golpe: el segundo secretario de Organización en la cárcel

El Gobierno y el PSOE vivieron una jornada durísima para su imagen, con el segundo secretario de Organización que entra en la cárcel en menos de seis meses, con una dualidad indisimulable. Por un lado, muchos de los ministros y dirigentes consultados insisten en que el golpe de Santos Cerdán fue más duro y reivindican que el líder, Pedro Sánchez, echó a José Luis Ábalos de la cúpula en 2021, y del partido en febrero de 2024