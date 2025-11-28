edición general
El PSOE reivindica que expulsó a Ábalos hace 20 meses, pero admite la dureza del golpe: el segundo secretario de Organización en la cárcel

El Gobierno y el PSOE vivieron una jornada durísima para su imagen, con el segundo secretario de Organización que entra en la cárcel en menos de seis meses, con una dualidad indisimulable. Por un lado, muchos de los ministros y dirigentes consultados insisten en que el golpe de Santos Cerdán fue más duro y reivindican que el líder, Pedro Sánchez, echó a José Luis Ábalos de la cúpula en 2021, y del partido en febrero de 2024

Barney_77 #1 Barney_77 *
Eso que dicen es mentira. Le expulsaron en junio del 2025. www.lasexta.com/noticias/nacional/psoe-expulsa-abalos-partido-mas-ano-
www.publico.es/politica/tribunales/abalos-exministro-socialista-siquie

Mienten siempre. Y se la pela. Son como el PP pero con mejor marketing
3 K 42
#3 poxemita
La nueva forma de abordar la corrupción, expulsas al corrupto cuando la cosa ya esté muy fea y dices que la cosa no va contigo.

Lo que dudo es que el Abalos fuera del PSOE haya cometido delitos de corrupción.
1 K 26
#2 ContracomunistaCaudillo
PSOE = Pandilla de Saquedores Organizados para Enriquecerse
1 K 19
#4 Borgiano
No sé, yo diría que hay patrón.
0 K 8
#5 carlosjpc
Si perro se hubiera quitado los airpods se hubiera enterado de la trama, dita sea.  media
0 K 6

