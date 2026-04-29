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El PSOE pide licencia al Supremo para querellarse contra Aldama por declarar que entregó dinero de constructoras para el partido

El PSOE pide licencia al Supremo para querellarse contra Aldama por declarar que entregó dinero de constructoras para el partido

El PSOE insiste ante el Tribunal Supremo para poder querellarse por injurias y calumnias contra el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, que en su declaración durante el juicio celebrado ante este órgano atribuyó a diferentes constructoras el origen de dinero en efectivo que aseguraba haber entregado al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García para el partido, añadiendo que el presidente Sánchez estaba al tanto.

| etiquetas: corrupcion , koldo , mordidas , psoe , aldama , declaracion
18 4 0 K 169 Tribunales
8 comentarios
18 4 0 K 169 Tribunales
Andreham #3 Andreham
Igual que cuando lo hacen los otros, no me parece bien. Cuando la justicia confirme si dice o no la verdad, entonces ya que se querellen si quieren.

Esto es poner palos a la rueda para que la cosa se estanque. Un movimiento político de "si hombre! mira lo que me ha dicho!" para hacerse el inocente.
4 K 35
Mikhail #5 Mikhail
#3 Imagino que es porque está imputando un delito y no puedes defenderte de esa imputación hasta que no se te declare investigado. Mientras tanto, estás soportando pena de telediario sin poder defenderte.
4 K 47
celyo #7 celyo *
#3 Añado a lo de #5, que además de oír a la gente del PP decir, que como no se querella contra Aldama, es por que le tienen miedo, y aumentar más el bombo.

www.elespanol.com/espana/politica/20260429/feijoo-hora-sanchez-no-quer

Feijóo: "Si a esta hora Sánchez no se ha querellado contra Aldama, entonces es que de 'inventada' nada"
0 K 14
#6 Eukherio
#3 No están juzgando la mayor parte de las historias que contó en el juicio, con lo que no van a poder confirmar en ningún momento si lo que decía era verdad o mentira. Es como si a ti te juzgan por no pagar a un empleado y cuando te toca declarar sobre el tema te da por decir que fuiste con tu cuñao de putas y el tío no paraba de preguntar si tenían a una menor de edad.
2 K 23
XtrMnIO #8 XtrMnIO
#3 xD "justicia" dices xD
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Kantinero #4 Kantinero
No entiendo de leyes, tiene que pedir permiso ?
2 K 32
devilinside #1 devilinside
A ver que dice ahora Feijóo, con lo de seguir los trámites de procedimiento, en los que, cuando abrió el buzón en su momento era un puto experto
1 K 18
#2 PerritaPiloto
#1 Lo del buzón es porque trabajó en Correos.
0 K 8

menéame