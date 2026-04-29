El PSOE pide licencia al Supremo para querellarse contra Aldama por declarar que entregó dinero de constructoras para el partido

El PSOE insiste ante el Tribunal Supremo para poder querellarse por injurias y calumnias contra el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, que en su declaración durante el juicio celebrado ante este órgano atribuyó a diferentes constructoras el origen de dinero en efectivo que aseguraba haber entregado al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García para el partido, añadiendo que el presidente Sánchez estaba al tanto.
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Esto es poner palos a la rueda para que la cosa se estanque. Un movimiento político de "si hombre! mira lo que me ha dicho!" para hacerse el inocente.
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Feijóo: "Si a esta hora Sánchez no se ha querellado contra Aldama, entonces es que de 'inventada' nada"