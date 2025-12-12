edición general
El PSOE investiga denuncias de acoso sexual contra su vicesecretario en Valencia y el alcalde de Belalcázar (Córdoba)

Junto al exasesor de Moncloa Francisco Salazar, también han sido denunciados el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el secretario general del Torremolinos, Antonio Navarro. La secretaria de Igualdad del partido en Galicia, Silvia Fraga, ha presentado este viernes su dimisión del cargo tras conocerse el caso de Tomé.

Harkon
Ahora se entiende la preocupación con el avance del feminismo de los amigos de 40 a 50 años del presi.

Luego iban dando lecciones de feministas.
DatosOMientes
#1 Como Errejón.
