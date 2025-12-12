El PSOE investiga denuncias de acoso sexual contra su vicesecretario en Valencia y el alcalde de Belalcázar (Córdoba)

Junto al exasesor de Moncloa Francisco Salazar, también han sido denunciados el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el secretario general del Torremolinos, Antonio Navarro. La secretaria de Igualdad del partido en Galicia, Silvia Fraga, ha presentado este viernes su dimisión del cargo tras conocerse el caso de Tomé.