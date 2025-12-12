El PSOE investiga denuncias de acoso sexual contra su vicesecretario en Valencia y el alcalde de Belalcázar (Córdoba)

Junto al exasesor de Moncloa Francisco Salazar, también han sido denunciados el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el secretario general del Torremolinos, Antonio Navarro. La secretaria de Igualdad del partido en Galicia, Silvia Fraga, ha presentado este viernes su dimisión del cargo tras conocerse el caso de Tomé.
Luego iban dando lecciones de feministas.
Y más.