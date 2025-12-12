El alcalde socialista de Belalcázar dimite tras las acusaciones de acoso de una trabajadora del Ayuntamiento

El alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez, ha comunicado a la dirección provincial del PSOE de Córdoba su decisión de renunciar a todos sus cargos tras las informaciones aparecidas sobre un presunto caso de acoso sexual a una trabajadora del Ayuntamiento en las que pregunta a la denunciante si "no echa de menos una buena comida de almeja". "Quiero dejar claro que en ningún momento mis palabras y actitudes fueron de carácter acosador", "Me duele ver que mis actos puedan haber causado confusión o malestar", abunda el socialista