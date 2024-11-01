edición general
2 meneos
2 clics
El alcalde de Algeciras renuncia a su militancia en el PP tras las denuncias por acoso sexual, pero se mantiene en el cargo

El alcalde de Algeciras renuncia a su militancia en el PP tras las denuncias por acoso sexual, pero se mantiene en el cargo

Landaluce reitera su 'absoluta inocencia' y reafirma su determinación para 'continuar ejerciendo su derecho a la defensa'

| etiquetas: pp , andalucia , algeciras
2 0 0 K 30 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 30 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
traducción: su partido NO lo ha expulsado ni le ha abierto expediente ni le ha dado de baja de militancia, sólo ha sido él que se ha dado de baja porque ha querido. vamos, que NO ES MILITANTE DEL PP PORQUE NO QUIERE, NO PORQUE NO LE DEJEN al más puro estilo Frijolito
0 K 20

menéame