“El PSOE ha continuado con la política de vivienda que desarrolló el PP”

Javier Gil (Madrid, 1985) es uno de los investigadores que más abiertamente ha discrepado de la política de vivienda del Gobierno. Miembro del CSIC y doctor en sociología por la UNED, acaba de publicar Generación inquilina (Capitán Swing), un análisis pormenorizado de los estragos que causa el modelo inmobiliario y cómo la angustia que produce en amplias capas de la población española ha comenzado a fracturar las bases del Estado del bienestar y amenaza al sistema democrático mismo. “Vivimos un contexto de concentración de riqueza basado en...