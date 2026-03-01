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“El PSOE ha continuado con la política de vivienda que desarrolló el PP”

“El PSOE ha continuado con la política de vivienda que desarrolló el PP”

Javier Gil (Madrid, 1985) es uno de los investigadores que más abiertamente ha discrepado de la política de vivienda del Gobierno. Miembro del CSIC y doctor en sociología por la UNED, acaba de publicar Generación inquilina (Capitán Swing), un análisis pormenorizado de los estragos que causa el modelo inmobiliario y cómo la angustia que produce en amplias capas de la población española ha comenzado a fracturar las bases del Estado del bienestar y amenaza al sistema democrático mismo. “Vivimos un contexto de concentración de riqueza basado en...

| etiquetas: libros , cultura , ensayo , vivienda
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3 comentarios
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Kantinero #2 Kantinero
Toda tu parrafada ya la tenemos en el envío
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Pacman #3 Pacman
#2 marca #0
Que si no, no se entera
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... la propiedad que si no se reorganiza de una manera justa puede terminar dirigido por las extremas derechas de manera autoritaria”, avanza. Gil desenmascara en su libro a quienes no están dispuestos a renunciar a sus negocios y defiende con ardor la intervención del Estado en un mercado que marca su propia pauta especulativa. "El PSOE ha continuado con la política de vivienda que desarrolló el PP. Aprobar medidas tibias y ambiguas por miedo a chocar con los intereses del rentismo y

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