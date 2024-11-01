edición general
4 meneos
8 clics
El PSOE expulsa a Toni González, alcalde de Almussafes, denunciado por acoso sexual

El PSOE expulsa a Toni González, alcalde de Almussafes, denunciado por acoso sexual

El PSOE ha decidido expulsar del partido al alcalde del municipio valenciano de Almussafes, Toni González, tras sus declaraciones públicas contra las mujeres que lo denunciaron por presunto acoso sexual y laboral. La dirección federal de la formación considera que las manifestaciones realizadas en medios de comunicación y redes sociales han supuesto una "revictimización" de las denunciantes y son incompatibles con los valores del partido.

| etiquetas: psoe , expulsión , toni gonzález , alcalde de almussafes , acoso sexual
3 1 0 K 61 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 61 actualidad
#1 Suleiman
Igualito que otro que me conozco...
2 K 43
plutanasio #2 plutanasio
Joder con el PSOE, no dan una macho...
0 K 10

menéame