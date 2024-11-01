El PSOE entrega al juez un pendrive con la información sobre los pagos en metálico desde 2017

El PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' un pendrive en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes de la formación. Así consta en una diligencia en la que el Juzgado Central de Instrucción Número 2 da constancia de que los socialistas han entregado al tribunal "un sobre cerrado, el cual contiene escrito junto con la documentación, en formato pendrive", que fue requerida por el magistrado.