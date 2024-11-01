edición general
El PSOE entrega al juez un pendrive con la información sobre los pagos en metálico desde 2017

El PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' un pendrive en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes de la formación. Así consta en una diligencia en la que el Juzgado Central de Instrucción Número 2 da constancia de que los socialistas han entregado al tribunal "un sobre cerrado, el cual contiene escrito junto con la documentación, en formato pendrive", que fue requerida por el magistrado.

Torrezzno #4 Torrezzno
Un USB? Si pagas en metalico lo minimo es tenerlo en una libretita
2
#7 maestrodenada
#4 hombre filesa no es aue fuese lo mas sofisticado
1
SerVicius #8 SerVicius
#7 Hombre, maestrodenada, me dira tú que usbs habia cuando filesa....
0
#3 mam23
antes que temine la semana ya se habrán filtrado a la prensa.
3
smilo #5 smilo
#3 y lo usaran en la guerra politica contra el perro
0
XtrMnIO #2 XtrMnIO
En serio? Sin haberle dado unos cuantos cientos de martillazos antes?
1
#6 mrM4
#2 son sus costumbres ¿Por qué crees que su secta favorita es El Yunque? :troll:
0

