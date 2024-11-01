El PSOE entrega Extremadura

El PSOE ha dilapidado el capital socioelectoral y el legado político del socialismo de Rodríguez Ibarra y Fernández Vara en tiempo récord. Lo cierto es que con un candidato procesado y en plena crisis del Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez, no cabía esperar ningún otro resultado. Si Sánchez sacrifica los territorios en este ciclo electoral que comienza, será porque espera salvarlos o recuperarlos, lo que teniendo en cuenta la situación de la izquierda alternativa en los distintos territorios del Estado, resulta cada vez más...
| etiquetas: elecciones , psoe , extremadura
El candidato procesado no era un problema estructural, era contexto. El batacazo no es castigo electoral, es que el votante no ha entendido el relato. Y así llevan… » ver todo el comentario
El candidato procesado no era un problema estructural, era contexto. El batacazo no es castigo electoral, es que el votante no ha entendido el relato. Y así llevan años: gobiernan, arrasan el territorio, pierden y luego escriben artículos como si todo formara parte de un plan maestro. Panfleto preventivo para no asumir responsabilidades.
No sé si estás hablando del PP o del PSOE. Y tampoco sabría decirte de que CCAA me hablas. Es que ostias, parece que estamos jodidos hagamos lo que hagamos.
Podemos ha sacado 7 escaños de mierda y se ha quedado el ultimo de la fila, por detrás de VOX que casi ha duplicado los votos, por no hablar de la brutal abstención de gente harta de partidos de mierda que no tienen a quien votar. Patético
… » ver todo el comentario