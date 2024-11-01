edición general
El PSOE entrega Extremadura

El PSOE entrega Extremadura

El PSOE ha dilapidado el capital socioelectoral y el legado político del socialismo de Rodríguez Ibarra y Fernández Vara en tiempo récord. Lo cierto es que con un candidato procesado y en plena crisis del Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez, no cabía esperar ningún otro resultado. Si Sánchez sacrifica los territorios en este ciclo electoral que comienza, será porque espera salvarlos o recuperarlos, lo que teniendo en cuenta la situación de la izquierda alternativa en los distintos territorios del Estado, resulta cada vez más...

Kmisetas #2 Kmisetas *
Menudo panfleto. Público descubriendo de golpe que la PSOE “entrega” Extremadura como si no llevara décadas gestionándola como un cortijo es enternecedor. Cuando mandaban era “hegemonía progresista”, cuando pierden es “sacrificio táctico”. Nunca es mala gestión, redes clientelares ni desgaste por corrupción, siempre ajedrez en 4D.

El candidato procesado no era un problema estructural, era contexto. El batacazo no es castigo electoral, es que el votante no ha entendido el relato. Y así llevan…   » ver todo el comentario
rojelio #3 rojelio
#2 A mi lo que de verdad me jode de todo esto, es que si cojo tu segundo párrafo, sin más contexto:
El candidato procesado no era un problema estructural, era contexto. El batacazo no es castigo electoral, es que el votante no ha entendido el relato. Y así llevan años: gobiernan, arrasan el territorio, pierden y luego escriben artículos como si todo formara parte de un plan maestro. Panfleto preventivo para no asumir responsabilidades.
No sé si estás hablando del PP o del PSOE. Y tampoco sabría decirte de que CCAA me hablas. Es que ostias, parece que estamos jodidos hagamos lo que hagamos.
Kmisetas #5 Kmisetas
#3 Llámame loco pero me gusta joder al que gobierna a diferencia de los fanáticos que apoyáis a un partido concreto como si de fútbol se tratase.
rojelio #6 rojelio
#5 ¿Dónde me has visto a mi defender siempre al mismo partido? xD xD xD
Pontecorvo #7 Pontecorvo
#3 En una noticia sobre el PSOE y su cortijo, os la arregláis siempre para mencionar lo malo que es el PP. Para eso hay que tener talento. Mis respetos.
PijoProgre #4 PijoProgre *
El discurso de PSOE/Sumar caca y Podemos los héroes de estas elecciones es patético.

Podemos ha sacado 7 escaños de mierda y se ha quedado el ultimo de la fila, por detrás de VOX que casi ha duplicado los votos, por no hablar de la brutal abstención de gente harta de partidos de mierda que no tienen a quien votar. Patético
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... complicado. Irene de Miguel, por su parte, ha conseguido un muy buen resultado que no es en absoluto extrapolable a lo que pueda suceder en otras autonomías. A diferencia de lo que ocurre en otros territorios, las izquierdas han fraguado en Extremadura una candidatura cocida a fuego lento en una tierra en la que siempre han tenido representación con la excepción del año 2007, en el que PP y PSOE se repartieron todos los asientos en la asamblea. En esta ocasión, la candidata de Unidas por

…   » ver todo el comentario
