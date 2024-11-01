El PSOE entrega Extremadura

El PSOE ha dilapidado el capital socioelectoral y el legado político del socialismo de Rodríguez Ibarra y Fernández Vara en tiempo récord. Lo cierto es que con un candidato procesado y en plena crisis del Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez, no cabía esperar ningún otro resultado. Si Sánchez sacrifica los territorios en este ciclo electoral que comienza, será porque espera salvarlos o recuperarlos, lo que teniendo en cuenta la situación de la izquierda alternativa en los distintos territorios del Estado, resulta cada vez más...