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El PSOE denuncia el “debilitamiento encubierto” de la sanidad pública valenciana
Rafa Simó alerta de que las derivaciones a la privada se han triplicado desde la pandemia mientras las listas de espera no mejoran bajo el gobierno del PP.
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:
sanidad pública
,
deterioro
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privatización
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#5
pandasucks
Encubierto dice...
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#6
bronco1890
Sin embargo en las comunidades donde gobierna el psoe la sanidad va de maravilla
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#2
linspire
La financiación de la comunidad es penosa, y Compromís no apreta como CIU
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#7
Tunguska08Chelyabinsk13
#2
Compromis no es determinante, porque la gente (un gran número) que les vota en las elecciones valencianas, no les vota en las nacionales. Como lo han sido los catalanes. Los que no apretan una mierda son las sucursales de los partidos madrileños.
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#1
NeuronaSur
Pero si Jessica es dentista!!!
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#3
DayOfTheTentacle
Muero de cancer pero al menos no nos manda perro sanchez. ..
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#4
salvados26
tambien lo denuncian en las comunidades que gobiernan/gobernaban ellos y que han hecho/hicieron exactamente lo mismo?
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