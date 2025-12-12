edición general
El PSOE, cercado por los casos de acoso sexual: investiga una nueva denuncia contra el número dos de la provincia de Valencia mientras renuncia un alcalde de Córdoba

Suma y sigue de las denuncias y los casos acoso sexual en el PSOE. El partido investiga una nueva denuncia contra el socialista Toni González, alcalde de Almussafes y vicesecretario del PSPV de la provincia de Valencia, mientras el alcalde de Belalcázar (Córdoba), ha renunciado por unos mensajes de texto de alto contenido sexual. En conversación con este periódico, el acusado Toni González denuncia que está siendo víctima de un "un montaje" debido a "una venganza" por el proceso de primarias

psoe , acoso sexual , almussafes , belalcázar
