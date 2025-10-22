edición general
El PSOE acelera para aprobar el IVA del 21% al alquiler turístico y limitar el temporal tras el choque con Sumar

Sumar hizo temblar ayer los cimientos del gobierno de coalición al invitar a la ministra socialista de Vivienda, Isabel Rodríguez, a dimitir. Un hecho insólito entre socios que ni siquiera Unidas Podemos se atrevió a proponer en la anterior legislatura y del que, pasadas las horas, el grupo plurinacional intentó desmarcarse presentando su posterior rectificación como una simple “diferencia de interpretaciones”.

