La psicología de la generación X (criada sin aplausos) ENG

¿Qué ha moldeado la psicología de la Generación X? En este vídeo, analizamos la mentalidad de la Generación X, explorando su fortaleza emocional, independencia, escepticismo y los efectos psicológicos duraderos de crecer en medio de la inestabilidad económica, el aumento de las tasas de divorcio y los rápidos cambios culturales. Nacida aproximadamente entre 1965 y 1980, la Generación X suele ser etiquetada como la «generación olvidada», pero su psicología ha moldeado silenciosamente la cultura laboral moderna...