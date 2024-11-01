edición general
La psicología de la generación X (criada sin aplausos) ENG

La psicología de la generación X (criada sin aplausos) ENG

¿Qué ha moldeado la psicología de la Generación X? En este vídeo, analizamos la mentalidad de la Generación X, explorando su fortaleza emocional, independencia, escepticismo y los efectos psicológicos duraderos de crecer en medio de la inestabilidad económica, el aumento de las tasas de divorcio y los rápidos cambios culturales. Nacida aproximadamente entre 1965 y 1980, la Generación X suele ser etiquetada como la «generación olvidada», pero su psicología ha moldeado silenciosamente la cultura laboral moderna...

7 comentarios
#1 eqas *
Hemos sido testigos de demasiados cambios, en nuestra vida, y en nuestro entorno. Y no todos buenos. Yo sufro de agotamiento vital, demasiados frentes, demasiadas batallas, "traumas" arrastrados...
mariKarmo #3 mariKarmo *
#1 41 años tengo y estoy con la sensación de estar ya hasta la polla de todo. De decirle a la vida que me deje en paz ya de una puta vez. Que si no entrego este puto proyecto hoy ya lo entregaré mañana o pasado pero dejame en paz joder.
Abdo_Collo #4 Abdo_Collo *
#1 Vamos a ver, mis dos abuelos nacieron a principios de siglo, fueron a la guerra, a uno le hirieron con metralla, al otro, el paterno, pasó de intentar esconderse y dormir en un nicho y tener que huir de un cementerio porque el cura les atizaba con un especie de látigo a no entrar nunca más en una iglesia, ni por bodas, ni por entierros; estuvieron ambos en campos de concentración en el sur de Francia, pasaron de andar con el burro y un carro a conducir moto y coche, de reunirse en la casa…   » ver todo el comentario
#6 eqas
#4 pues quizá no lo hayamos tenido tan duro, pero no ha sido fácil. Tampoco hemos tenido tiempo de cuidarnos a nosotros. Quizá seamos la última generación que pensó en trabajar para dejar algo a los hijos, y la sensación de lucha constante, de estar en medio entre los que han vivido tiempos muy duros como tus abuelos y los que piensan que nos quejamos en exceso...
Bueno, he tenido un mal dia, semana, mes, año, década... déjame quejarme en paz. Por favor.
Dragstat #7 Dragstat
#4 habla del tema psicológico no de quien vivía o lo pasaba peor. Cuanto más atrás en la historia te vas, normalmente la cosa empeora con picos durante momentos complicados. El mayor problema es que las nuevas generaciones no han sido preparadas para cambios tan rápidos.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
La verdad es que la quitan del biberón y la generación X lo ha pasado muy mal, sí...
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
La gen X en España empezó unos años más tarde, igual que antes el baby boom
