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Prueba del sistema Hypersquare de Peugeot. ¿La dirección por cable ("steer by wire") es el futuro?

Prueba del sistema Hypersquare de Peugeot. ¿La dirección por cable ("steer by wire") es el futuro?  

El protagonista de esta experiencia es el volante Hypersquare, un mando de formas compactas y alejadas del clásico aro circular. Su funcionamiento se basa en la tecnología steer-by-wire, que transmite las órdenes del conductor de manera digital. Esto se traduce en varios cambios clave:

Menor giro de manos necesario entre topes.
Eliminación de vibraciones procedentes del asfalto.
Posibilidad de ajustar la respuesta de la dirección de forma paramétrica.

Tras verlo en presentaciones estáticas, ahora hemos podido comprobar cómo se comporta en un entorno real, y las sensaciones apuntan a un cambio de paradigma en la forma de conducir.

| etiquetas: hypersquare , dirección por cable , steer by wire , prueba dinámica
3 1 0 K 58 Motor
11 comentarios
3 1 0 K 58 Motor
cosmonauta #1 cosmonauta
"Eliminación de vibraciones procedentes del asfalto".

O sea desaparece toda información sobre la dirección. Esa mierda tiene menos futuro que un puretech en un taxi.
3 K 43
#6 Seat127
#1 eso decían los pilotos de avión :troll:
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Bowsers #8 Bowsers
#1 pones unos sensores que trasmitan esa información al volante, palanca o lo que sea que utilices para conducir. La tecnología háptica está en todos lados.
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Javi_Pina #9 Javi_Pina
Ya de paso que pongan el mando de la Xbox
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ochoceros #11 ochoceros
Precisamente recuerdo que las primeras unidades del puto Peugeot 307 tenían un fallo eléctrico que te dejaba sin fluido eléctrico durante 10-15 segundos en los momentos más inesperados mientras se reiniciaba la ECU/centralita.

No os hacéis ni idea de lo que es ir de noche bajando un puerto de montaña y quedarte de golpe sin iluminación, sin servodirección, sin servofreno, etc... De repente te tienes que poner de pie sobre el freno para frenar y tirar con las dos manos y todas tus fuerzas del volante para tomar esa curva de 180º que adivinas a la luz de la luna. Si a eso le añadimos que la dirección esté muerta, ya me sé de más de uno que no estaría aquí ahora :-P
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#10 IsraelEstadoGenocida
#7 te vas a reír de mi… pero he pasado de un eléctrico a un coche de combustión y, más a menudo de lo que me gustaría reconocer, me olvido de apagar el coche…
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ruinanamas #5 ruinanamas
Yo necesito tener en las manos el tacto del asfalto en el volante, con el estado actual de las carreteras es casi obligatorio.
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Democrito #3 Democrito
Nos acojona porque es un cambio grande respecto a lo que estamos acostumbrados, pero la mayoría de aviones ya funcionan así. Los mandos del piloto no mueven físicamente cada alerón, flap, timón... sino que es una señal eléctrica.
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Alt126 #7 Alt126
#3 No es comparable el uso en una maquinaria "de precisión" con centenares de horas de entrenamiento detrás, que el uso en un coche de calle que pueden usar 4 personas distintas (y esas 4 cambiarán de coche 5-6 veces durante su vida).

El del vídeo se pregunta "por qué seguimos usando volantes redondos inventados cuando había que hacer una fuerza descomunal para girar?".
Pues básicamente porque "si funciona no lo toques" y porque "el esfuerzo necesario para…   » ver todo el comentario
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bacilo #2 bacilo
Super mario kart.
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#4 ayatola
el tio q presenta el video es un flipado
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menéame