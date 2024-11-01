Prueba del sistema Hypersquare de Peugeot. ¿La dirección por cable ("steer by wire") es el futuro?  

El protagonista de esta experiencia es el volante Hypersquare, un mando de formas compactas y alejadas del clásico aro circular. Su funcionamiento se basa en la tecnología steer-by-wire, que transmite las órdenes del conductor de manera digital. Esto se traduce en varios cambios clave:



Menor giro de manos necesario entre topes.

Eliminación de vibraciones procedentes del asfalto.

Posibilidad de ajustar la respuesta de la dirección de forma paramétrica.



Tras verlo en presentaciones estáticas, ahora hemos podido comprobar cómo se comporta en un entorno real, y las sensaciones apuntan a un cambio de paradigma en la forma de conducir.