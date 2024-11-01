Prueba del sistema Hypersquare de Peugeot. ¿La dirección por cable ("steer by wire") es el futuro?  

El protagonista de esta experiencia es el volante Hypersquare, un mando de formas compactas y alejadas del clásico aro circular. Su funcionamiento se basa en la tecnología steer-by-wire, que transmite las órdenes del conductor de manera digital. Esto se traduce en varios cambios clave:
Menor giro de manos necesario entre topes.
Eliminación de vibraciones procedentes del asfalto.
Posibilidad de ajustar la respuesta de la dirección de forma paramétrica.
Tras verlo en presentaciones estáticas, ahora hemos podido comprobar cómo se comporta en un entorno real, y las sensaciones apuntan a un cambio de paradigma en la forma de conducir.
| etiquetas: hypersquare , dirección por cable , steer by wire , prueba dinámica
O sea desaparece toda información sobre la dirección. Esa mierda tiene menos futuro que un puretech en un taxi.
No os hacéis ni idea de lo que es ir de noche bajando un puerto de montaña y quedarte de golpe sin iluminación, sin servodirección, sin servofreno, etc... De repente te tienes que poner de pie sobre el freno para frenar y tirar con las dos manos y todas tus fuerzas del volante para tomar esa curva de 180º que adivinas a la luz de la luna. Si a eso le añadimos que la dirección esté muerta, ya me sé de más de uno que no estaría aquí ahora
El del vídeo se pregunta "por qué seguimos usando volantes redondos inventados cuando había que hacer una fuerza descomunal para girar?".
Pues básicamente porque "si funciona no lo toques" y porque "el esfuerzo necesario para… » ver todo el comentario