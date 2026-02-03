edición general
El "Proyecto Vault" de Trump para Reservas de Minerales Críticos para Estados Unidos [eng]

La administración Trump lanzó el "Proyecto Vault", una iniciativa sin precedentes de asociación público-privada para crear reservas estratégicas de minerales críticos. Incluirá cualquier mineral clasificado como "crítico" por el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS), totalizando más de 50 minerales incluyendo tierras raras, litio, uranio y cobre. Se utilizarán instalaciones de almacén dentro de Estados Unidos. La medida busca contrarrestar el dominio de China en la cadena de suministro de minerales críticos en procesamiento y refinación.

etiquetas: trump , geopolítica , economía , materias primas
comentarios
Gry #2 Gry
Traduzco: No son capaces de competir con China y quieren tener una reserva para poder seguir construyendo misiles y aviones si hay un conflicto.
alehopio #3 alehopio
China controla el 80-90% del procesamiento de tierras raras y minerales críticos. La iniciativa representa el esfuerzo más reciente por construir una cadena de suministro occidental independiente de China, que el año pasado amenazó con restringir exportaciones de tierras raras durante disputas comerciales.

El almacenamiento ( stockpiling ) es una solución parcial y bastante débil:
- No desarrolla capacidad de procesamiento doméstico
- No resuelve la falta de expertise técnico
- Es costoso…   » ver todo el comentario
Jakeukalane #4 Jakeukalane
Es mucho peor para sus intereses la guerra comercial que han hecho. China ha respondido donde más le duele a EEUU
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Los vertederos estaran llenos, menos en la casa blanca.
