El "Proyecto Vault" de Trump para Reservas de Minerales Críticos para Estados Unidos [eng]

La administración Trump lanzó el "Proyecto Vault", una iniciativa sin precedentes de asociación público-privada para crear reservas estratégicas de minerales críticos. Incluirá cualquier mineral clasificado como "crítico" por el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS), totalizando más de 50 minerales incluyendo tierras raras, litio, uranio y cobre. Se utilizarán instalaciones de almacén dentro de Estados Unidos. La medida busca contrarrestar el dominio de China en la cadena de suministro de minerales críticos en procesamiento y refinación.