El "Proyecto Vault" de Trump para Reservas de Minerales Críticos para Estados Unidos [eng]

La administración Trump lanzó el "Proyecto Vault", una iniciativa sin precedentes de asociación público-privada para crear reservas estratégicas de minerales críticos. Incluirá cualquier mineral clasificado como "crítico" por el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS), totalizando más de 50 minerales incluyendo tierras raras, litio, uranio y cobre. Se utilizarán instalaciones de almacén dentro de Estados Unidos. La medida busca contrarrestar el dominio de China en la cadena de suministro de minerales críticos en procesamiento y refinación.
| etiquetas: trump , geopolítica , economía , materias primas
El almacenamiento ( stockpiling ) es una solución parcial y bastante débil:
- No desarrolla capacidad de procesamiento doméstico
- No resuelve la falta de expertise técnico
- Es costoso… » ver todo el comentario