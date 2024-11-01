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Proyectiles israelíes impactan en una base de las fuerzas de la ONU en el sur del Líbano (Eng)

Proyectiles israelíes impactan en una base de las fuerzas de la ONU en el sur del Líbano (Eng)

Según informaron los medios estatales, el viernes 13 de marzo de 2026 unos proyectiles israelíes impactaron en una base de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en el sur del Líbano, mientras Israel y Hezbolá libraban su última guerra. «Los proyectiles israelíes cayeron dentro del cuartel general del batallón nepalí de las fuerzas de la FPNUL, en la localidad de Mays al-Jabal», informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, de titularidad estatal, en referencia a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano.

| etiquetas: israel , invasión , líbano , genocidio , sionismo , cascos azules , ataque
25 5 0 K 312 politica
5 comentarios
25 5 0 K 312 politica
Supercinexin #2 Supercinexin
Quejas, protestas y sanciones de absolutamente nadie, en sus próximos telediarios.
4 K 70
security_incident #4 security_incident
#2 A ver, eso es porque están preparando las represalias disparándoles de vuelta.
0 K 14
#1 Toponotomalasuerte
No pasa nada. Si no son de los malvados iraníes, no pasa nada.
3 K 55
tul #3 tul
si los sionazis te matan unos cuantos cascos azules te jodes y te callas que para eso son el pueblo elegido de diosito
1 K 27
#5 k3ym4n
Esto significa que habrá una coalición países para poner a los sionistas en su sitio? . Ue cojones está pasando .
0 K 7

menéame