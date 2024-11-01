Proyectiles israelíes impactan en una base de las fuerzas de la ONU en el sur del Líbano (Eng)

Según informaron los medios estatales, el viernes 13 de marzo de 2026 unos proyectiles israelíes impactaron en una base de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en el sur del Líbano, mientras Israel y Hezbolá libraban su última guerra. «Los proyectiles israelíes cayeron dentro del cuartel general del batallón nepalí de las fuerzas de la FPNUL, en la localidad de Mays al-Jabal», informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, de titularidad estatal, en referencia a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano.