Lo próximo de Netflix: llevar el formato de TikTok a su contenido

Mediante la IA se convertirá en un híbrido entre trailers y virales que aprenderá de nuestros gustos. Durante años, décadas más bien, la industria del entretenimiento buscó llevarnos al sillón o al cine, pero ahora no quiere que movamos ni un dedo… O mejor dicho, quiere que deslicemos solo uno: el pulgar, para subir y bajar contenido sin pensar, solo pasar de un vídeo a otro. Eso es lo que ha hecho de TikTok y de Instagram algo tan hipnótico. Y en ese gesto (rápido, repetitivo, casi hipnótico) es donde entra Netflix ahora.

kosako #5 kosako
Esto no tendrá nada que ver con la, cada vez mayor, incapacidad de mantener la concentración en algo sin mirar el móvil.. y que traten de sacarle provecho.
ur_quan_master #6 ur_quan_master
vaya, lo de la mierdificación era verdad.
Pyrefox #3 Pyrefox
Que puto asco esto, es que no se dan cuenta del daño los reguladores? Que mas tiene que pasar? Como mínimo obligar un botón que desactive esta mierda
#4 mstk
Eso se merece una subida de 3€ y 30 minutos de anuncios por hora de emision.
Mendax #1 Mendax
Al final las series terminarán siendo mil capítulos de treinta segundos cada uno...
josde #2 josde
#1 Y con anuncios varios.
