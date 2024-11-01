edición general
14 meneos
18 clics
El próximo 28 de febrero se celebra el I congreso de "daños por vacunas" ante la pasividad del gobierno de Castilla La Mancha

El próximo 28 de febrero se celebra el I congreso de "daños por vacunas" ante la pasividad del gobierno de Castilla La Mancha

'Daños por vacunas: autismo, enfermedades raras'. Bajo este título se celebrará, si nada cambia, el próximo sábado en Ciudad Real un congreso que se autodefine como «divulgativo sobre daños por vacunas, autismo y enfermedades raras, con mesas de padres, médicos, terapeutas, periodistas y abogados de carácter privado». Entre los ponentes se encuentra el curandero catalán Josep Pàmies, que acumula varias sanciones por promocionar terapias que no tienen base científica.

| etiquetas: congreso , antivacunas
11 3 0 K 161 actualidad
18 comentarios
11 3 0 K 161 actualidad
Comentarios destacados:    
radon2 #10 radon2
#8 Lo salvó una planta.........................la de cardiología.
8 K 115
Pertinax #4 Pertinax
Pàmies. Es que no falla.
5 K 84
#8 soberao
#4 Está resentido desde que le dio el infarto y lo salvaron en urgencias de un hospital. xcancel.com/BoschBarrera/status/1169535565764710400
2 K 48
josde #17 josde
#4 Ese pajarraco no es el que curaba con lejía.
1 K 40
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
Se puede contrarrestar con un congreso de gente viva y sin problemas físicos gracias a las vacunas.

Cada vez que oigo o leo a un individuo relacionar el autismo con las vacunas me entra un nervio que tengo que contenerme en no ofenderle por definirle
3 K 51
sotillo #15 sotillo
#9 No hombre no, dale un lápiz y que se entretenga
0 K 10
meroespectador #7 meroespectador
Congreso "Daños por las vacunas" = Gente corneada por una vaca.
2 K 34
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Llevarán a un niño con sarampión para que explique los beneficios de pasar la enfermedad de forma natural.

No, es mentira, pero....
1 K 28
ansiet #2 ansiet
#1 Llevarán a un tal I.Jimenez de ponente y ya de paso una cantidad nada despreciable de fantasmas acompañandole
3 K 49
sotillo #13 sotillo
#1 Es Ciudad Real, lleva ganando por goleada a Murcia desde hace años en temas paracientificos
0 K 10
Asimismov #5 Asimismov
Que lo retrasen al día 29 de febrero.
1 K 25
Cehona #12 Cehona
Y por eso las cunas tienen barandillas.
Muchos se cayeron de la cuna y quedaron afectados.
1 K 23
sotillo #16 sotillo
#12 Es que son de alta cuna
0 K 10
Kantinero #6 Kantinero
¿Ha confirmado ya participación Kennedy?
0 K 12
BastardWolf #3 BastardWolf
Ahi veo un posible negociazo vendiendo gorritos de papel albal
0 K 11
sotillo #14 sotillo
#3 Gorros no, boinas con rosca y da igual que sean de madera o de aluminio
0 K 10
#18 Beltza01
La abuja aze pupa. No reirse.
0 K 7

menéame