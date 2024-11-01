El próximo 28 de febrero se celebra el I congreso de "daños por vacunas" ante la pasividad del gobierno de Castilla La Mancha

'Daños por vacunas: autismo, enfermedades raras'. Bajo este título se celebrará, si nada cambia, el próximo sábado en Ciudad Real un congreso que se autodefine como «divulgativo sobre daños por vacunas, autismo y enfermedades raras, con mesas de padres, médicos, terapeutas, periodistas y abogados de carácter privado». Entre los ponentes se encuentra el curandero catalán Josep Pàmies, que acumula varias sanciones por promocionar terapias que no tienen base científica.