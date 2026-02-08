edición general
11 meneos
10 clics
El protocolo antiacoso del PP no existe: es el único partido con representación parlamentaria que no lo tiene

El protocolo antiacoso del PP no existe: es el único partido con representación parlamentaria que no lo tiene

La realidad es que los mecanismos internos con los que cuenta ahora mismo el PP no son específicos y, por lo tanto, no se ajustan a la normativa, ya que el protocolo concreto contra el acoso no existe. Si existiese, se debería aplicar a la concejala, como a cualquier persona con una relación de cualquier naturaleza con el partido. Con esa intención se plasmaron en la ley: para que cualquier estructura tenga herramientas para prevenir, actuar y reparar esta forma de violencia, y evitar la impunidad con la que habitualmente se perpetra.

| etiquetas: manuel bautista , protocolo antiacoso , código ético , pp
9 2 0 K 108 actualidad
7 comentarios
9 2 0 K 108 actualidad
Desideratum #1 Desideratum
"""Sin embargo, la respuesta que la concejala recibió, según expone en sus escritos, fue que se marchara a casa, que hablara con su marido, que pensara en su padre y en sus hijos y que no denunciara. Que bajara “el perfil” y dejara “pasar el tiempo”. Estas son frases supuestamente pronunciadas por Lucía Paniagua, teniente de alcalde en la localidad de Villanueva de la Cañada e integrante de la ejecutiva del PP de Madrid.

A Ana Millán, vicesecretaria de Organización del

…   » ver todo el comentario
0 K 20
themarquesito #5 themarquesito
Por alguna razón resulta que no me sorprende
0 K 20
Anfiarao #3 Anfiarao
Lo dice como si TOX tuviese algo.
Y en caso de que lo tenga, que lo dudo mucho, será más falso que el dinero del monopoly
0 K 12
Cuñado #4 Cuñado
¿Cómo que no? El PP tiene un protocolo antiacoso irreprochable que aplica sin vacilar... cuando el acoso se da en otros partidos.
0 K 9
#2 intotheflow
Sin protocolo antiacoso, no hay expedientes antiacoso. Es una forma creativa de abordar el problema. :troll:
0 K 7
#6 Febrero2027
El PSOE lo tendrá, pero como se ha visto con Salazar, es papel mojado
0 K 6
#7 dumbo
El protocolo antiacoso, llámalo antibullying también, es el método que tiene el sistema (partido político, colegio, empresa) de controlar la situación y que no se desborde públicamente. Yo prefiero que no exista, muchos incautos se creen que es para defenderlos y hacen uso de el, dejando de tomar cartas en el asunto y hacerse responsable de su propia defensa.
0 K 6

menéame