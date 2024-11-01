edición general
Protestar sin velo y sin internet: así se comunican las activistas iraníes cuando el régimen apaga la red

Un interesante reportaje de The Media Line desvelaba el pasado año algunas de las estrategias de las mujeres críticas con el régimen contra la vigilancia y represión crecientes, tanto en el mundo digital como en el físico. "Las mujeres iraníes siempre van un paso por delante del régimen", dijo una activista mencionada en el citado reportaje. (Enlace al reportaje original: themedialine.org/top-stories/how-iran-spies-and-how-women-activists-st)

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... "Una mujer común debe ser inteligente y usar diversas estrategias para vivir una vida normal como ser humano. Como activistas, estamos más que preparadas". Frente a la vigilancia mediante drones y cámaras callejeras, las mujeres activistas utilizan varias capas de ropa. Algunas llevan mascarillas, otras gorros y bufandas para ocultar el rostro. Para combatir la censura digital, suelen usar herramientas de comunicación cifradas como Signal y ProtonMail, y herramientas de navegación descentralizadas...
#4 tyrrelco
Larga vida a esas valientes.
cutty #2 cutty
Pues o no se comunican, la mayoría, o utilizan los mismos canales que las células armadas y coordinadas por el Mossad, la CIA, etc.
aupaatu #3 aupaatu *
Y por esto del velo que pasa exclusivamente en Irán ,merecen que el gobierno sionista de Israel y fascista de
EEUU les arrase el pais y se queden con sus recursos energéticos.
En Siria y Afganistán ya han arreglado el problema y ahora son más de burka que es más cómodo
Islamotransfeministe #7 Islamotransfeministe
#3 en Afganistán la única etapa en 100 años que una mujer pudo leer o aprender fue durante la ocupación estado unidense, quien se gasto 2 billones con b, en desarrollo. Les dio equipo, recursos y armas al ejército afgano para hacer frente a los talibanes, el ejército los traicionó a la semana de irse. Hoy las mujeres no pueden hablar en la calle.

Culpa: estados unidos, España, Alemania, otan en general (nosotros también estábamos allí)

No culpa: islam, Nunca.

En Siria durante el estado…   » ver todo el comentario
IkkiFenix #8 IkkiFenix
#7 No, antes de los estadounidenses las mujeres iban a la Universidad. Pero EEUU apoyó a los radicales islamistas para luchar contra la URSS y desde entonces esta hecho unos zorros, como casi todo lo que tocan.
Islamotransfeministe #9 Islamotransfeministe
#8 a ver si te aclaras. Cuando coño son buenos los radicales islamistas? Cuando luchan contra Israel y estados unidos buenos, cuando los apoyan Israel o estados unidos malos. A ver si os aclarais de una vez
aupaatu #10 aupaatu *
#7
En 1978, en Afganistán se otorgó a las mujeres iguales derechos que los varones

Los tiempos oscuros hasn vuelto a Afganistán, por este motivo no está de más recordar que Afganistán fue en su día un país socialista que respetaba los derechos de las mujeres y que quería dejar la religión a un lado para evolucionar hacia un país moderno

el nuevo gobierno comunista inició un programa de reformas que eliminó la usura, inició una campaña de alfabetización, eliminó el cultivo del opio,…   » ver todo el comentario
Islamotransfeministe #5 Islamotransfeministe *
Por que la izquierda española no se está manifestando en contra de un país teocratica, absolutamente represivo, con una policía de la moral, que persigue particularmente a mujeres que no quieren vivir bajo un patriarcado que les dice que deben llevar, como deben vestir, con quien deben hablarmbwue persigue a homosexuales y no es que los descriminen, es que los ahorcan.
Por que no están mandando SMS para ti a tal hora a una manifestación como si de hacia con temas tan tuertes como rubiales?
Islamotransfeministe #6 Islamotransfeministe
Estoy revisando el X de la líder de podemos y ni una jodida mención a las valientes manifestantes que se están jugando la vis por su derecho a vivir.
Ni una. Esto debería ser un antes y un después para el Feminismo, esto representa la fuerza de la mujer, ni una jodida mención.
Podemos y toda la progresiva que le sigue, funcionan como una pirámide, si uno de ellos hace una sola alusion, verás cientos de retuits sobre eso, manifestaciones, etc, etc, entonces es algo por lo que protestar.
Se han manifestado hasta pro maduro, alguien que hace 2 años como aquel que dice, Pablo Iglesias decía n tener nada que ver con ese tío.
