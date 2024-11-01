edición general
10 meneos
178 clics
Protagonista nazi de una de las fotografías más infames del Holocausto es identificado 84 años después por IA

Protagonista nazi de una de las fotografías más infames del Holocausto es identificado 84 años después por IA

De acuerdo con la investigación publicada en la prestigiosa revista académica Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, el asesino fue Jakobus Onnen, un profesor de francés, inglés y educación física que se unió al Ejército germano a los 25 años, antes de que Adolf Hitler llegara al poder en 1933. Con respecto a los asesinatos, Matthäus determinó que fueron perpetrados el 28 de julio de 1941 en la ciudadela de Berdichev, en la actual Ucrania, a unos 150 kilómetros de Kiev.

| etiquetas: nazi , holocausto , ia , foto , vinnitsa , judío
8 2 4 K 77 actualidad
17 comentarios
8 2 4 K 77 actualidad
Top_Banana #17 Top_Banana
#16 Sí hace falta.

Eres un faro de Luz, el adalid de la verdad absoluta. No hay nadie mejor en este planeta a quien enviar el mensaje para tan honorable acción.

Ooohh ElBeaver ilumínanos por favor!!
0 K 13
Top_Banana #11 Top_Banana
#10 Yo te explico para que lo entiendas y duermas tranquilo. No te preocupes...
0 K 13
ElBeaver #12 ElBeaver *
#11 Yo duermo muy bien, no necesitas justificarte; cada quien sabe lo que es.
0 K 7
Top_Banana #13 Top_Banana
#12 Venga te recuerdo como has empezado: No entiendo por qué alguien tiene que usar la basura de RT cuando la información está disponible en un medio europeo

Que poca memoria tienes.
0 K 13
ElBeaver #14 ElBeaver
#13 Y tú te justificaste diciendo que solo lo miraste alguna vez. Yo te contesté que me da asco y que no miro esa web nunca , además de que la información de RT la puedes conseguir en cualquier otro sitio, sobre todo si es real y no proviene de Rusia.
0 K 7
Top_Banana #15 Top_Banana *
#14 La próxima vez que vea una noticia en RT, te mando un privado y me dices el medio que quieres que suba.

Jahahajajhaha

No tenéis remedio.
0 K 13
ElBeaver #16 ElBeaver
#15 No hace falta que me mandes nada, campeón. Simplemente contrástalo con Google y encontrarás más fuentes. Si no aparece ninguna, sospecha que puede ser un bulo.
0 K 7
Pertinax #3 Pertinax *
Cuidadín con esta publicación:
La Zeitschrift für Geschichtswissenschaft se fundó en Berlín Oriental en 1953. Fue el referente periodístico de la investigación histórica en la RDA hasta 1989. En la RDA, la investigación histórica ocupó una posición central, política e ideológicamente significativa. [ 1 ] Su objetivo era educar al pueblo de Alemania Oriental en el espíritu del patriotismo socialista y el internacionalismo proletario, así como contribuir al desarrollo de una conciencia

…   » ver todo el comentario
0 K 12
RoterHahn #5 RoterHahn
#3
Seit Anbeginn lag der Schwerpunkt auf Untersuchungen zur Neueren und Neuesten Zeit, insbesondere die jüngere deutsche Geschichte mit Schwerpunkt auf die Zeit des Nationalsozialismus sowie die Erforschung des Holocaust und seiner Folgen. Themen der Antike und der Mediävistik werden in der Zeitschrift hingegen seltener behandelt. Der Anteil der nicht-deutschen Historiker unter den Autoren ist trotz einer versuchten Öffnung für internationale Themen relativ gering.


Desde sus inicios, la…   » ver todo el comentario
0 K 17
ElBeaver #9 ElBeaver
#3 The Guardian también se hace eco de la noticia
0 K 7
xyria #1 xyria
No se puede tener acceso a la página, ni con FireFox ni con Edge.
0 K 10
carakola #2 carakola *
#1 El punto entre actualidad y rt cámbialo por un guión. Así sí carga. Al menos a mi. Cosas de la censura occidental.
1 K 40
ElBeaver #7 ElBeaver
#2 esa info viene de occidente, no de los moscovitas , www.theguardian.com/world/2025/oct/02/historian-uses-ai-to-help-identi
0 K 7
Top_Banana #4 Top_Banana
#1 Censura Buena.
0 K 13
ElBeaver #6 ElBeaver
No entiendo por qué alguien tiene que usar la basura de RT cuando la información está disponible en un medio europeo.www.dw.com/en/holocaust-photo-1941-nazi-murderer-now-identified/a-7439
1 K 10
Top_Banana #8 Top_Banana *
#6 Yo te lo explico. De vez en cuando abro RT a ver qué cuentan. He visto esta historia y me ha parecido bien enviarla en Castellano.
0 K 13
ElBeaver #10 ElBeaver
#8 yo no abro RT por el asco que me da ,punto, los medios occidentales dan esa información también
0 K 7

menéame