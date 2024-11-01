Protagonista nazi de una de las fotografías más infames del Holocausto es identificado 84 años después por IA

De acuerdo con la investigación publicada en la prestigiosa revista académica Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, el asesino fue Jakobus Onnen, un profesor de francés, inglés y educación física que se unió al Ejército germano a los 25 años, antes de que Adolf Hitler llegara al poder en 1933. Con respecto a los asesinatos, Matthäus determinó que fueron perpetrados el 28 de julio de 1941 en la ciudadela de Berdichev, en la actual Ucrania, a unos 150 kilómetros de Kiev.