De acuerdo con la investigación publicada en la prestigiosa revista académica Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, el asesino fue Jakobus Onnen, un profesor de francés, inglés y educación física que se unió al Ejército germano a los 25 años, antes de que Adolf Hitler llegara al poder en 1933. Con respecto a los asesinatos, Matthäus determinó que fueron perpetrados el 28 de julio de 1941 en la ciudadela de Berdichev, en la actual Ucrania, a unos 150 kilómetros de Kiev.
| etiquetas: nazi , holocausto , ia , foto , vinnitsa , judío
Eres un faro de Luz, el adalid de la verdad absoluta. No hay nadie mejor en este planeta a quien enviar el mensaje para tan honorable acción.
Ooohh ElBeaver ilumínanos por favor!!
Que poca memoria tienes.
Jahahajajhaha
No tenéis remedio.
La Zeitschrift für Geschichtswissenschaft se fundó en Berlín Oriental en 1953. Fue el referente periodístico de la investigación histórica en la RDA hasta 1989. En la RDA, la investigación histórica ocupó una posición central, política e ideológicamente significativa. [ 1 ] Su objetivo era educar al pueblo de Alemania Oriental en el espíritu del patriotismo socialista y el internacionalismo proletario, así como contribuir al desarrollo de una conciencia
… » ver todo el comentario
Seit Anbeginn lag der Schwerpunkt auf Untersuchungen zur Neueren und Neuesten Zeit, insbesondere die jüngere deutsche Geschichte mit Schwerpunkt auf die Zeit des Nationalsozialismus sowie die Erforschung des Holocaust und seiner Folgen. Themen der Antike und der Mediävistik werden in der Zeitschrift hingegen seltener behandelt. Der Anteil der nicht-deutschen Historiker unter den Autoren ist trotz einer versuchten Öffnung für internationale Themen relativ gering.
Desde sus inicios, la… » ver todo el comentario