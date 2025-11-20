edición general
4 meneos
63 clics
Una prostituta deja morir a un cliente, desbloquea su móvil con su cara y transfiere 3.515 euros a sus cuentas

Una prostituta deja morir a un cliente, desbloquea su móvil con su cara y transfiere 3.515 euros a sus cuentas

Una prostituta ha sido acusada de dejar morir a su cliente, desbloquear su móvil con su cara y transferirse más de 3.000 euros a sus cuentas. La mujer se enfrenta a una pena de dos años de prisión y a una multa de 7.200 euros por presuntos delitos de omisión de socorro y estafa continuada.

| etiquetas: prostituta , robo
3 1 0 K 50 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 50 actualidad
janatxan #3 janatxan
Y otros asesinan activamente a cientos de miles de personas y nos callamos como putas.
5 K 60
powernergia #2 powernergia
La definición de una mala persona.
1 K 23
Torrezzno #5 Torrezzno *
Que putada
0 K 20
#1 LaMinaEnMiPuerta
Qué malas son las prostitutas abolición ya.
0 K 10
Andreham #7 Andreham
Pues no sé, los fachapobres siempre están diciendo que el estado es el que debe hacerse cargo de los problemas de los ciudadanos y que una persona individual no tiene que acarrear con el marrón.

Por lo tanto, esta mujer que se iba a quedar sin cobrar tras un servicio porque el tío va y se muereokupa para no pagar, hizo lo que tenía que hacer para cobrar, como cuando te tomas la justicia por tu cuenta y llamas a matones neonazis para recuperar tu propiedad.

O qué queréis, que se quede sin cobrar 2 años a espera de juicio, y luego salga que no cobra tampoco porque el cliente ha muerto y eso extingue la deuda?
0 K 8
AlienRoja #6 AlienRoja
La llamaría hija de puta pero, ¿Qué culpa tiene la madre de que su hija sea, además de puta, mala?
0 K 7

menéame