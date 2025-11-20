Una prostituta deja morir a un cliente, desbloquea su móvil con su cara y transfiere 3.515 euros a sus cuentas

Una prostituta ha sido acusada de dejar morir a su cliente, desbloquear su móvil con su cara y transferirse más de 3.000 euros a sus cuentas. La mujer se enfrenta a una pena de dos años de prisión y a una multa de 7.200 euros por presuntos delitos de omisión de socorro y estafa continuada.
Por lo tanto, esta mujer que se iba a quedar sin cobrar tras un servicio porque el tío va y se muereokupa para no pagar, hizo lo que tenía que hacer para cobrar, como cuando te tomas la justicia por tu cuenta y llamas a matones neonazis para recuperar tu propiedad.
O qué queréis, que se quede sin cobrar 2 años a espera de juicio, y luego salga que no cobra tampoco porque el cliente ha muerto y eso extingue la deuda?