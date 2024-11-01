edición general
Prosegur Crypto custodiará los criptoactivos incautados por las Fuerzas de Seguridad

Dicho acuerdo supone un avance en la integración de soluciones tecnológicas especializadas en los procesos de gestión de activos digitales tokenizados

pedrobotero #1 pedrobotero
Miedo me da...

Dioni 3.5
pitercio #8 pitercio
Como no sea para meter las claves en un pendrive y guardarlo en una caja... De otra manera sería mejor que lo guardase Hacienda en uno de sus servidores offline.
neo1999 #2 neo1999
Las criptomonedas se protegen con su blockchain.
sorrillo #3 sorrillo *
#2 La llave privada de cada monedero no se encuentra en la cadena de bloques, esa alguien debe custodiarla.
pedrobotero #4 pedrobotero
#3 Prosegur Crypto!
neo1999 #5 neo1999
#3 Ok, entiendo. Gracias :hug:
DraWatson #6 DraWatson
Curioso que prefieran una empresa de "Seguridad" en vez de un "Banco".

Es como si en el fondo quisiesen guardarlas en una cartera fría y meterlas en una caja fuerte. En vez de lo que hace un banco, invertir el dinero y que te den unos intereses.
sorrillo #7 sorrillo *
#6 Curioso que prefieran una empresa de "Seguridad" en vez de un "Banco".

Los bancos ahora mantienen la contabilidad de cifras en bases de datos, la seguridad física ha pasado a ser residual en la banca.

Por contra ProSegur se encarga de salvaguardar bienes físicos.

A la banca si le hacen un ataque en el que le modifican una base de datos le basta con identificar el problema y revertir ese cambio, cuando hablamos de claves privadas si se obtiene esa clave privada da igual que la cambies o la vuelvas a poner en su sitio, ya has perdido el control de las criptomonedas que esa clave privada salvaguardase, se requiere de seguridad física y de seguridad informática para evitar los accesos.
