La propuesta para prohibir todas las llamadas spam encara su primera votación en El Congreso

La propuesta para prohibir todas las llamadas spam encara su primera votación en El Congreso

La ley de Servicios de Atención a la Clientela afronta su primera reválida en el Congreso de los Diputados. La norma, que incorpora el derecho a que los consumidores

Tito_Keith #1 Tito_Keith
Hace muchos años que no consumo televisión y uno de los motivos principales es la publicidad. Una llamada de spam es como un anuncio en tu vida. No lo puedo odiar más. Deberían estar prohibidas hace mucho tiempo
ChatGPT #5 ChatGPT
Cuántas veces van ya? Y cada vez llaman más xD
Tarod #2 Tarod
Y como lo van a forzar? Porque no hacen ni puto caso
Wachoski #3 Wachoski
#2 multas y multas a la empresa que anuncian... Porque el calle center puede estar en cualquier lado hoy en dia
#4 fingulod
#3 Con prohibir que el origen esté en España se gana mucho. Y si está en España se puede sancionar.

Casi nadie coge una llamada con origen Senegal o similares.
#6 Borgiano
¿Pero esto no lo había arreglado ya hace años el mini-ministro Garzón?
