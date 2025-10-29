·
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
30
clics
La propuesta para prohibir todas las llamadas spam encara su primera votación en El Congreso
La ley de Servicios de Atención a la Clientela afronta su primera reválida en el Congreso de los Diputados. La norma, que incorpora el derecho a que los consumidores
|
etiquetas
:
spam
,
congreso
#1
Tito_Keith
Hace muchos años que no consumo televisión y uno de los motivos principales es la publicidad. Una llamada de spam es como un anuncio en tu vida. No lo puedo odiar más. Deberían estar prohibidas hace mucho tiempo
6
K
63
#5
ChatGPT
Cuántas veces van ya? Y cada vez llaman más
1
K
23
#2
Tarod
Y como lo van a forzar? Porque no hacen ni puto caso
1
K
23
#3
Wachoski
#2
multas y multas a la empresa que anuncian... Porque el calle center puede estar en cualquier lado hoy en dia
3
K
35
#4
fingulod
#3
Con prohibir que el origen esté en España se gana mucho. Y si está en España se puede sancionar.
Casi nadie coge una llamada con origen Senegal o similares.
1
K
17
#6
Borgiano
¿Pero esto no lo había arreglado ya hace años el mini-ministro Garzón?
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
