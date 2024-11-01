A propósito de Torrente - 35 Milímetros

Antes de ver una sola película de Torrente, ya me había subido a su atracción en la feria. También había conocido a un par de personas que ronqueaban la voz para imitarlo —con mayor o menor éxito— e incluso había visto algún gameplay de uno de sus videojuegos. La salida de la sexta entrega, Torrente Presidente (Segura, 2026), parecía la excusa perfecta para comprender el fenómeno. Me puse a ello.
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dada la incoherencia selectiva, muy curiosa, de señalar a berlanga o a ferrara como un referente,
mientras descalifica toda la saga completa por una escena concreta con un recurso que lo otros directores tambien explotaron.
Quitando eso torrente para mi es solo cine de consumo, facil y buscando topicos para explotarlos comicamente,
mas cerca del comic que del cine, pero evidentemente no cerca de ibañez como dice el articulo,
sino mas bien de la escuela de el jueves de iva o azagra