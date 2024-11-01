A propósito de Torrente - 35 Milímetros

Antes de ver una sola película de Torrente, ya me había subido a su atracción en la feria. También había conocido a un par de personas que ronqueaban la voz para imitarlo —con mayor o menor éxito— e incluso había visto algún gameplay de uno de sus videojuegos. La salida de la sexta entrega, Torrente Presidente (Segura, 2026), parecía la excusa perfecta para comprender el fenómeno. Me puse a ello.