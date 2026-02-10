edición general
Promotores de origen ruso proyectan un hospital privado de 66 M en el pueblo de Pérez Llorca, junto a Benidorm

Un grupo constructor de origen ruso tramita en el Ayuntamiento de Finestrat y ante la Generalitat valenciana la puesta en marcha de un nuevo hospital privado con 112 habitaciones individuales. El proyecto conlleva un presupuesto de algo más de 66 millones de euros, de los cuales 35,6 millones corresponden a obra civil y algo más de 23 millones a instalaciones médicas para diversas especialidades médicas y quirúrgicas. La iniciativa comenzó a tramitarse el año pasado, cuando el popular Juanfran Pérez Llorca era alcalde de esta...

salteado3
¿El problema es que es con dinero ruso? Si no va a chupar de lo público que hagan lo que quieran.

A mí me preocupan más la Quirón y los fondos públicos que roban.
El_dinero_no_es_de_nadie
Tranquilos que lo van a construir sin ventanas que puedan abrirse :troll:
sotillo
#1 Poniendo la cantidad de sobres adecuada y un par de áticos como si ponen cortinas
