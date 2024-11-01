«Project Hail Mary»: Andy Weir habla sobre cómo desveló el mayor secreto del libro en el tráiler [Ing]

Exclusiva: Andy Weir, autor de "The Martian", explica el origen de la idea más aterradora que ha tenido nunca en "Project Hail Mary", y por qué en la película no se andan con rodeos a la hora de hablar del elefante con forma de extraterrestre. Según el punto de vista del autor Andy Weir, él no se propone escribir libros que puedan convertirse en buenas películas. Sin embargo, dos de sus tres primeras novelas, "The Martian" y "Project Hail Mary", se han convertido precisamente en eso, y la tercera, "Artemis", aún está en fase de desarrollo.