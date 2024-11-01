«Project Hail Mary»: Andy Weir habla sobre cómo desveló el mayor secreto del libro en el tráiler [Ing]

Exclusiva: Andy Weir, autor de "The Martian", explica el origen de la idea más aterradora que ha tenido nunca en "Project Hail Mary", y por qué en la película no se andan con rodeos a la hora de hablar del elefante con forma de extraterrestre. Según el punto de vista del autor Andy Weir, él no se propone escribir libros que puedan convertirse en buenas películas. Sin embargo, dos de sus tres primeras novelas, "The Martian" y "Project Hail Mary", se han convertido precisamente en eso, y la tercera, "Artemis", aún está en fase de desarrollo.
| etiquetas: andy , weir , martian , hail , mary
Además, lo que dije en su momento. El giro del extraterrestre ocurre al final del primer tercio de la historia. No se estropea un giro final sorpresivo. Se cuenta el planteamiento.
"Un único astronauta. Una misión imposible. Un aliado que jamás habría imaginado."
"Ryland Grace es el único superviviente en una misión desesperada. Es la última oportunidad y, si fracasa, la humanidad y la Tierra misma perecerán. Claro que, de momento, él no lo sabe. Ni siquiera puede recordar su propio nombre, y mucho menos la naturaleza de su misión o cómo
… » ver todo el comentario
www.meneame.net/story/proyecto-hail-mary-trailer-oficial