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«Project Hail Mary»: Andy Weir habla sobre cómo desveló el mayor secreto del libro en el tráiler [Ing]

«Project Hail Mary»: Andy Weir habla sobre cómo desveló el mayor secreto del libro en el tráiler [Ing]

Exclusiva: Andy Weir, autor de "The Martian", explica el origen de la idea más aterradora que ha tenido nunca en "Project Hail Mary", y por qué en la película no se andan con rodeos a la hora de hablar del elefante con forma de extraterrestre. Según el punto de vista del autor Andy Weir, él no se propone escribir libros que puedan convertirse en buenas películas. Sin embargo, dos de sus tres primeras novelas, "The Martian" y "Project Hail Mary", se han convertido precisamente en eso, y la tercera, "Artemis", aún está en fase de desarrollo.

| etiquetas: andy , weir , martian , hail , mary
5 0 0 K 62 Cine
6 comentarios
5 0 0 K 62 Cine
angelitoMagno #2 angelitoMagno
A mi no me molesta. Es más, me parece hasta una recompensa para los que nos hemos leído el libro.

Además, lo que dije en su momento. El giro del extraterrestre ocurre al final del primer tercio de la historia. No se estropea un giro final sorpresivo. Se cuenta el planteamiento.
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johel #5 johel *
#2 Es que no tiene un final sorpresivo y el extraterrestre pertenece al desarrollo, no al nudo de la novela. El final por su parte es un mero tramite con cero sucesos inesperados. Es un libro donde lo importante es el viaje y no el destino ;)
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rutas #6 rutas *
#2 Si es que la misma sinopsis del libro ya lo insinúa con bastante claridad (las negritas son mías):

"Un único astronauta. Una misión imposible. Un aliado que jamás habría imaginado."

"Ryland Grace es el único superviviente en una misión desesperada. Es la última oportunidad y, si fracasa, la humanidad y la Tierra misma perecerán. Claro que, de momento, él no lo sabe. Ni siquiera puede recordar su propio nombre, y mucho menos la naturaleza de su misión o cómo

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devilinside #3 devilinside
Pedazo novela. A ver qué tal sale la adaptación
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JanSmite #1 JanSmite
Relacionada: Trailer de la película:

www.meneame.net/story/proyecto-hail-mary-trailer-oficial
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#4 Givetuban
El libro me encantó, a ver.
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menéame