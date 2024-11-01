edición general
21 meneos
20 clics
Prohibición del uso de la fuerza en Derecho internacional

Prohibición del uso de la fuerza en Derecho internacional

La carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.. por ningún sitio se da cobertura a lo ocurrido en Venezuela.

| etiquetas: venezuela , onu , derecho internacional
17 4 0 K 233 actualidad
4 comentarios
17 4 0 K 233 actualidad
smilo #2 smilo
Trump: derecho internacional??? El que me sale del pernal xD
1 K 32
taSanás #1 taSanás *
En algún momento la gente empezará a darse cuenta que todas estas cosillas de las leyes y tratados solo valen mientras el fuerte quiere que valgan…. Todo el antimilitarismo, las armas con killswich, la no proliferación de armas nucleares, etc, es el fuerte impidiendo que otros se hagan fuertes.

Tratados y derecho internacional son las cosillas que los débiles tienen para creerse que tienen algo derecho internacional fuerza.. hasta que el fuerte les demuestra que son unos mierdas cobardes y débiles
2 K 30
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Derecho Internacional EEUU? xD xD
1 K 30
meneantepromedio #4 meneantepromedio
Trump, Putin, Ping, Kim Jong-un y otros tantos se limpian el culito con cada hoja del derecho internacional.
0 K 9

menéame