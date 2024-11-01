·
Prohibición del uso de la fuerza en Derecho internacional
La carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.. por ningún sitio se da cobertura a lo ocurrido en Venezuela.
venezuela
onu
derecho internacional
233
#2
smilo
Trump: derecho internacional??? El que me sale del pernal
32
#1
taSanás
*
En algún momento la gente empezará a darse cuenta que todas estas cosillas de las leyes y tratados solo valen mientras el fuerte quiere que valgan…. Todo el antimilitarismo, las armas con killswich, la no proliferación de armas nucleares, etc, es el fuerte impidiendo que otros se hagan fuertes.
Tratados y derecho internacional son las cosillas que los débiles tienen para creerse que tienen algo derecho internacional fuerza.. hasta que el fuerte les demuestra que son unos mierdas cobardes y débiles
30
#3
Verdaderofalso
Derecho Internacional EEUU?
30
#4
meneantepromedio
Trump, Putin, Ping, Kim Jong-un y otros tantos se limpian el culito con cada hoja del derecho internacional.
