Un profesor de Málaga alerta de las lesiones con las que una niña de 8 años acude a clase y la madre acaba detenida

Una mujer ha sido detenida por el Cuerpo Nacional de Policía acusada de maltratar a su hija, que tiene 8 años y estudia en un colegio de Málaga capital. Fue la alerta del centro la que precipitó su arresto. La pequeña llevaba aproximadamente tres meses yendo a clase con diferentes lesiones -hematomas y arañazos- en el rostro, en los brazos y en las piernas. La dirección del colegio avisó a la sala del 091 de la Comisaría Provincial para reclamar una investigación en torno a un posible caso de maltrato en el ámbito familiar. Los docentes expl...

3 comentarios
Qué horror de progenitora (porque madre NO es)! Espero que la niña no guarde secuelas importantes de ese maltrato continuado. {0x1f625}
pues toca felicitar al profesor por mirar para otro lado.
La niña está con una amiga de la madre... por lo que suena a que el padre tururú.

Lo que no sé es qué pasará si sueltan a la madre.
