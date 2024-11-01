edición general
Profesor John Mearsheimer: Entre 1971 y 2021, Estados Unidos asesinó a 38 millones de personas (EN)

«Hemos asesinado a 38 millones de personas. 38 millones de personas. El caos que hemos provocado en Oriente Medio en los últimos años es simplemente impresionante. Si pensamos en las consecuencias de la guerra de Irak, en lo que hacemos en lugares como Venezuela, Cuba o Irán, comprendemos que estamos utilizando nuestra enorme influencia económica para, básicamente, matar de hambre a la gente, hacerla sufrir, infligirle un gran castigo para que se rebele contra su Gobierno».

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Minucias si lo comparas con el gritón de muertos del comunismo.
triste_realidad #2 triste_realidad
#1 Estalin mató a más de un estornudo.
Y no cuentan los de Mao, 'gorrion' era un modo de llamar a los indeseables que merecían la muerte en uno de sus famosos exterminios.
chatOGT #7 chatOGT
#2 #4 y???
triste_realidad #8 triste_realidad
#7 como que ¿Y?
Seguía con el chiste del gritón de muertos del comunismo.
Soy malo con eso, pero tampoco era para arruinarme la vida con un negativo :-(
chatOGT #9 chatOGT
#8 jajaja, perdona, soy idiota.

No te mueras
triste_realidad #11 triste_realidad *
#9 Me jodes la puta vida y 'te rieh'.

Tranquilo, estoy acostumbrado a que mis comentarios colidan con Poe y sus cosas.:professor:
#4 Mandri20
#1 sabes quién mató a más gente en la 2GM? Adolf Hitler y la Alemania Nazi. Una pena que eso no encaje con tu burda propaganda anticomunista.
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#4 Un par de consejos.
El primero, cambia las pilas al detector de sarcasmo.
Segundo, compara mi cifra con la que da la propaganda anticomunista.

Ya es tardecito para poner de excusa la falta de cafeína.
Huginn #6 Huginn
#4 Solo te digo dos palabras: comprensión lectora.
#3 Mandri20
El imperio genocida. Poco les queda para desatar la 3GM. Esa puta bala que nunca debió rozar la oreja de Trump...lástima, por cada día que este hombre vive, miles de personas son asesinadas.
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#3 Hace nada han salido por aquí fotos gigantes de Trump donde se veía perfectamente toda la oreja.

O tiene unos cirujanos plásticos con técnicas futuristas desconocidas para el resto de países.
O ninguna bala en movimiento ha tocado esa oreja jamás.
