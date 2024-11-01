Profesor John Mearsheimer: Entre 1971 y 2021, Estados Unidos asesinó a 38 millones de personas (EN)  

«Hemos asesinado a 38 millones de personas. 38 millones de personas. El caos que hemos provocado en Oriente Medio en los últimos años es simplemente impresionante. Si pensamos en las consecuencias de la guerra de Irak, en lo que hacemos en lugares como Venezuela, Cuba o Irán, comprendemos que estamos utilizando nuestra enorme influencia económica para, básicamente, matar de hambre a la gente, hacerla sufrir, infligirle un gran castigo para que se rebele contra su Gobierno».