El profesor acusado de ofrecer dinero por favores sexuales en un colegio de Irun niega las acusaciones y denuncia “acoso laboral”

El profesor acusado de varios delitos, entre ellos el de la solicitud de favores sexuales de pago a menores, en un colegio de Irun ha negado los hechos y ha asegurado que, al contrario, lleva "15 años" sufriendo "acoso" laboral tanto en su etapa como docente en Formación Profesional como en la de ESO. El acusado ha realizado estas afirmaciones a los medios de comunicación en la entrada de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, previamente al inicio este martes del juicio por este caso. La Fiscalía solicita para este profesor penas que suman 22 añ