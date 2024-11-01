Un profesional sanitario denuncia que la productividad es "el cáncer del SAS"(complemento productividad en nominas)

El Complemento de Rendimiento Profesional (CRP) en el SAS funciona como un pago variable anual basado en los objetivos alcanzados por el centro de salud, la unidad y el propio profesional el año anterior. Este complemento tiene un reverso tenebroso: los altos cargos y mandos intermedios (directores de centros de salud, hospitales, de área, de unidades de gestión clínica…) conocen el número máximo de derivaciones o pruebas diagnósticas que pueden mandar a los pacientes cada año, por lo que la falta de ética, humanidad y moral (y de sueldos adecu
La perversidad del SAS es solo fijarse en el costo máxime teniendo en cuenta que hablamos de las vidas de tus vecinos
Aunque lo de la productividad en el SAS, por lo que yo sé, es más o menos así, es cierto que se premia el derivar poco y el solicitar pocas pruebas diagnósticas. El cómo se mide para dar ese premio y si lo que se ahorran va para productividad no lo sé, pero siendo eso así es cierto que el sistema está pervertido desde la base.
En primaria a más gasto (pruebas, derivaciones, revisiones) menos cobramos. Se revisa cada año y no hay limite: has dejado de gastar 20 y ese era el objetivo el año que viene es 25.
Tambien es cierto que nones mucho ynen muchas cosas te lo saltas.
«Por si usted no lo sabía, cuando el médico no le manda hacer una prueba, una radiografía, cuando no se cambian luces en las zonas comunes, cuando no se reparan aparatos de medición… ese dinero que se ahorran por no hacer esas cosas es dinero para la productividad. Y lo digo… » ver todo el comentario
