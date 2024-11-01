edición general
Un profesional sanitario denuncia que la productividad es "el cáncer del SAS"(complemento productividad en nominas)

El Complemento de Rendimiento Profesional (CRP) en el SAS funciona como un pago variable anual basado en los objetivos alcanzados por el centro de salud, la unidad y el propio profesional el año anterior. Este complemento tiene un reverso tenebroso: los altos cargos y mandos intermedios (directores de centros de salud, hospitales, de área, de unidades de gestión clínica…) conocen el número máximo de derivaciones o pruebas diagnósticas que pueden mandar a los pacientes cada año, por lo que la falta de ética, humanidad y moral (y de sueldos adecu

Torrezzno
El problema no es la productividad sino como se mide. Si lo que mides es cuanto reduces el gasto al no pedir pruebas o consultas tenemos un problema. Si la productividad se midiese en función de la mejora de la calidad de vida, detección temprana, etc entonces estaríamos en el buen camino
uyquefrio
#3 Es lo que pasa cuando se tratan y enfocan los servicios públicos como si se tratara de negocios privados...
Torrezzno
#4 pero es que ni en los negocios privados. En cualquier empresa hay varios indicadores. En mi caso hay SLO (objetivos de servicio) y TCO (coste total de operacion) el objetivo es reducir el TCO sin que afecte al SLO. Es decir mantener la calidad del servicio reduciendo los costes. Y esto es extremadamente difícil y es lo que ocupa la mayor parte del tiempo. Sin contar mejoras e innovación para dar siempre mejor servicio que la competencia.

La perversidad del SAS es solo fijarse en el costo máxime teniendo en cuenta que hablamos de las vidas de tus vecinos
#8 MPR
#5 Hombre, decir que el SAS sólo se fija en el costo cuando no deja de externalizar pruebas e intervenciones quirúrgicas no sé si se puede afirmar que es cierto. :roll:

Aunque lo de la productividad en el SAS, por lo que yo sé, es más o menos así, es cierto que se premia el derivar poco y el solicitar pocas pruebas diagnósticas. El cómo se mide para dar ese premio y si lo que se ahorran va para productividad no lo sé, pero siendo eso así es cierto que el sistema está pervertido desde la base.
#1 tierramar
Esto viene ya de las epocas del PSOE. Lo que han establecido las politicas del PPSOE es que se paga el complemento de productividad, en función del ahorro en pruebas, politica perversa.
Postmeteo
#1 Está en al menos 3 comunidades autónomas, las que he trabajado. Diría que es general.
En primaria a más gasto (pruebas, derivaciones, revisiones) menos cobramos. Se revisa cada año y no hay limite: has dejado de gastar 20 y ese era el objetivo el año que viene es 25.
Tambien es cierto que nones mucho ynen muchas cosas te lo saltas.
#2 tierramar
«La productividad es el cáncer del SAS. Los trabajadores están recibiendo una nómina con las pagas extras, pero a base de ahorrar, ahorrar, ahorrar… con el dinero de ahorrar se paga la productividad», denuncia esta persona.
«Por si usted no lo sabía, cuando el médico no le manda hacer una prueba, una radiografía, cuando no se cambian luces en las zonas comunes, cuando no se reparan aparatos de medición… ese dinero que se ahorran por no hacer esas cosas es dinero para la productividad. Y lo digo…   » ver todo el comentario
bronco1890
Pues muy mal
El Congreso ha aprobado hoy una proposición no de ley socialista sobre el uso de la palabra cáncer. Se trata de promover la utilización de un lenguaje justo, responsable y basado en la realidad, sobre todo, desde los ámbitos públicos e institucionales
www.psoe.es/congreso/noticias-congreso/el-congreso-avala-promover-un-l
#7 Jarod_mc
pues nada, cuando tenga metástasis ya sé por donde tengo que empezar
