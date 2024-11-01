De profesión, alcalde y precario: uno de cada tres no cobra y el 62% gana menos que el salario mínimo

La mayoría de los regidores del país no se dedica en exclusiva a su cargo, apenas lo hace el 23,5%. En autonomías despobladas como Castilla y León o Aragón solo el 5% de los primeros ediles son 'profesionales'.
| etiquetas: ayuntamientos , alcaldes , sueldos
Cinco de ellos tienen ayuntamientos propios, estando a una distancia de cinco-diez minutos en coche entre cada uno (y teniendo en cuenta que son caminos de cabras), y su población debe estar en los cientos como mucho.
Por ejemplo, pegaditos uno al lado del otro hay tres pueblos: Rugat, Aielo de Rugat y Castelló de Rugat. Tres ayuntamientos. En total suman 2500 personas, Rugat y Aielo… » ver todo el comentario
Y que la deuda sea alta, pues puede ser de sus predecesores.
Como digo, no me parece un sueldo alto para alguien que de verdad haga su trabajo, y en el ejemplo que pones, que luche por reducir la deuda y mejorar el empleo.
Yo el problema que veo es que como tenemos muchos malos alcaldes, que cobren un sueldo ajustado a la responsabilidad de ese cargo nos parece un desperdicio. Y yo no lo atacaría por… » ver todo el comentario
Los alcaldes no se hacen responsables de nada cuando hacen una mala gestión. (A la vista está, según la deuda actual)
Un pueblo de 40k no es una gran urbe que siguiera tanta responsabilidad.
La justificación es q en si trabajo cobra más.
Pues quédese en su trabajo y deje de tangar a los ciudadanos.
Otra cosa es que se ejerza esa responsabilidad y funcione todo medio bien el pueblo, pero ese es otro tema.
No pretendamos que quien dirige un ayuntamiento solo tenga dos opciones: simultanear con otro trabajo, con lo que la dedicación será insuficiente, o que tenga la vida resuelta y entonces sólo será accesible a personas ricas.