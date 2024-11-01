edición general
De profesión, alcalde y precario: uno de cada tres no cobra y el 62% gana menos que el salario mínimo

La mayoría de los regidores del país no se dedica en exclusiva a su cargo, apenas lo hace el 23,5%. En autonomías despobladas como Castilla y León o Aragón solo el 5% de los primeros ediles son 'profesionales'.

12 comentarios
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo *
Y LAS DIETAS: ser político es una profesión donde además de tu sueldo tienes "dietas" por hacer tu trabajo. es decir: tienes un sueldo como alcalde y luego, por hacer tu trabajo, que es asistir a plenos, comisiones, juntas de contratación, etc. tienes dietas... ¿TRUCO? las dietas no se consideran renta y están libres de impuestos... toma ya! es como si alguien trabaja en un centro sanitario y además de su sueldo tenga "dietas" por atender a pacientes y estas dietas no pagasen impuestos... tiene sentido? ninguno! pues en la política es así... un paraíso fiscal regado con dinero público!
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
sí, sí... están en la cola del banco de alimentos todos los días...
Antipalancas21 #4 Antipalancas21 *
#1 Estaría bueno que en pueblos de 50 o menos habitantes, hay muchos, cobraran el salario minimo por no hacer nada y teniendo su trabajo verdadero.
Andreham #7 Andreham
Este finde me he paseado por un par de pueblos del interior de Valencia porque me apetecía una escapadita.

Cinco de ellos tienen ayuntamientos propios, estando a una distancia de cinco-diez minutos en coche entre cada uno (y teniendo en cuenta que son caminos de cabras), y su población debe estar en los cientos como mucho.

Por ejemplo, pegaditos uno al lado del otro hay tres pueblos: Rugat, Aielo de Rugat y Castelló de Rugat. Tres ayuntamientos. En total suman 2500 personas, Rugat y Aielo…   » ver todo el comentario
Mikhail #10 Mikhail
#7 Yo también creo que no debería haber ayuntamientos de menos de, propongo, cinco mil habitantes. No tiene sentido mantener una administración para hacer algo que debería poder hacer una comunidad de vecinos. En caso de pueblos de menos de mil , asamblea ciudadana y democracia directa.
camvalf #2 camvalf
Hay bastante alcalde de pueblos pequeños que no cobran porque no es dedicación exclusiva, cobran una dietas por desplazamiento y sigue con su curros habituales. Elmrwsto una manada de cabrones/as con pintas en el lomo.
emegece #11 emegece *
#9 que los sueldos sean bajos en un territorio no suele tener mucho que ver con el alcalde.
Y que la deuda sea alta, pues puede ser de sus predecesores.

Como digo, no me parece un sueldo alto para alguien que de verdad haga su trabajo, y en el ejemplo que pones, que luche por reducir la deuda y mejorar el empleo.

Yo el problema que veo es que como tenemos muchos malos alcaldes, que cobren un sueldo ajustado a la responsabilidad de ese cargo nos parece un desperdicio. Y yo no lo atacaría por…   » ver todo el comentario
Falk #12 Falk
#11 te entiendo, aunque no lo comparto.

Los alcaldes no se hacen responsables de nada cuando hacen una mala gestión. (A la vista está, según la deuda actual)

Un pueblo de 40k no es una gran urbe que siguiera tanta responsabilidad.
DrEvil #3 DrEvil
Esto es como los cantantes, que la mayoría son camareros o piden en el metro. Luego hay unos cuantos que les da para vivir, y cuatro privilegiados que se forran. La única conclusión es que no se pueden hacer afirmaciones de brocha gorda para este tema.
Falk #6 Falk
En mi pueblo de 40k habitantes hubo mucho revuelo con la alcaldesa y su salario de 60k... Y no era del PPSOE precisamente.

La justificación es q en si trabajo cobra más.

Pues quédese en su trabajo y deje de tangar a los ciudadanos.
emegece #8 emegece
#6 ¿60k brutos al año? Para un pueblo de 40k habitantes me parece más que adecuado para el nivel de responsabilidad.

Otra cosa es que se ejerza esa responsabilidad y funcione todo medio bien el pueblo, pero ese es otro tema.

No pretendamos que quien dirige un ayuntamiento solo tenga dos opciones: simultanear con otro trabajo, con lo que la dedicación será insuficiente, o que tenga la vida resuelta y entonces sólo será accesible a personas ricas.
Falk #9 Falk
#8 en un pueblo de Cádiz, donde los sueldos son prácticamente el salario mínimo y con una de las deudas más altas de todas España, tu me dirás. A mi me sigue pareciendo excesivo.
