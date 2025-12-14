Al problema de la vivienda le faltaba la IA

La inteligencia artificial está presente ya en todo el proceso de compra de inmuebles, pero apenas se recurre a ella para analizar las raíces del problema y plantear soluciones. Excluir a la ciencia y la tecnología del debate público es una de las notas características de la forma de afrontar nuestros problemas como sociedad. Pero hasta en cuestiones de tanto impacto social como la vivienda, forman una parte sustancial tanto del problema como de la solución.