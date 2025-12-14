Al problema de la vivienda le faltaba la IA

La inteligencia artificial está presente ya en todo el proceso de compra de inmuebles, pero apenas se recurre a ella para analizar las raíces del problema y plantear soluciones. Excluir a la ciencia y la tecnología del debate público es una de las notas características de la forma de afrontar nuestros problemas como sociedad. Pero hasta en cuestiones de tanto impacto social como la vivienda, forman una parte sustancial tanto del problema como de la solución.
| etiquetas: vivienda , ia
Cruzar ese censo con datos fiscales.
Toda propiedad situada en paraíso fiscal confiscada.
Todo gran tenedor especulativo con unas tasas fiscales que le hagan salir corriendo echando leches del país.
Todo testaferro que no pueda demostrar el porque de la propiedad confiscada.
Extranjeros que no son UE impuestos altos.
Impuestos a los pisos vacacionales ingentes.
Impuestos crecientes a la propiedad de personas jurídicas que acumulan propiedades.
¿Quién iba a negarse a que cualquier parido político estuviera a favor de tomar estas medidas legislativas y ejecutivas?
COMUNISTA!!!
Es que vas provocando por ahí... Cómo si las cosas razonables fueran posibles si molestan a ciertos intereses...
