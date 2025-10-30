El privilegio de poder viajar en temporada baja: “No siempre es fácil, pero la experiencia es única”

En tiempos de destinos atestados y precios por las nubes, el lujo de disfrutar las vacaciones ya no está en el lugar escogido o las comodidades a las que pueda acceder, sino en la posibilidad de escoger cuándo viajar. “Ya no tiene sentido para nosotros ir a un lugar lleno de gente, con tráfico, donde hay que reservar todos los restaurantes y planes con antelación. Evitaremos viajar en agosto mientras el calendario escolar de nuestra hija nos lo permita”, cuenta Nina, de 34 años, que vive en Londres.