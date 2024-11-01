A prisión por increpar a una mujer en medio de la calle en Málaga con insultos homófobos

La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre por increpar a una mujer en medio de la calle en la capital malagueña con insultos y frases homófobas y despectivas con el fin de provocar la humillación de esta persona
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Si os pasa cerrad la pestaña, y si no contais con un bloqueador de publi como yo tened paciencia, ya que al menos en mi caso, y al volverlo a abrir mientras escribía esto (y ver que #2 puede abrirlo sin problemas) me vuelve a salir el aviso de solo para suscriptores.