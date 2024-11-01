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A prisión por increpar a una mujer en medio de la calle en Málaga con insultos homófobos

A prisión por increpar a una mujer en medio de la calle en Málaga con insultos homófobos

La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre por increpar a una mujer en medio de la calle en la capital malagueña con insultos y frases homófobas y despectivas con el fin de provocar la humillación de esta persona

| etiquetas: homofobia , insultos , prisión , málaga
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6 comentarios
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#1 MAJASTRABU
#0 solo para suscriptores
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Pues yo la leo sin problema.  media
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#4 MAJASTRABU
#1 Pues tras cerrar el navegador, reabrirlo y cerrar toda la publicidad que me salia ya puedo leerlo.
Si os pasa cerrad la pestaña, y si no contais con un bloqueador de publi como yo tened paciencia, ya que al menos en mi caso, y al volverlo a abrir mientras escribía esto (y ver que #2 puede abrirlo sin problemas) me vuelve a salir el aviso de solo para suscriptores.
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Arkhan #3 Arkhan
#1 Otro que la ve solo para suscriptores
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#5 Bottle *
#1 A mí me sale un aviso de que se verá después de un anuncio. Y así ha sido.
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josde #6 josde
uBlock Origin y mano santa se acabaron esas mierdas de suscripciones o muros de pago.
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